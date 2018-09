Siete alla ricerca di nuovi prodotti di bellezza? Qui vi facciamo scoprire 7 beauty brand di cui non potrete più fare a meno

Ai prodotti di bellezza chiediamo sempre di più, non ci basta che un prodotto funzioni, ma ne vogliamo capire la filosofia e cerchiamo dei marchi di cui possiamo condividerne i valori.

Avete voglia di novità? Abbiamo selezionato per voi 8 beauty brand davvero molto cool che non vorrete lasciare mai più.

Alcuni sono arrivati da poco in Italia, mentre altri stanno impazzando oltreoceano, ma confidiamo di trovarli presto sugli scaffali delle nostre profumerie (in alternativa, ci sono sempre gli acquisti on line!).

Il marchio nato da un blog e diventato il più amato dalle millennials, con prodotti che non mancano mai negli scatti social delle beauty guru. Oltre all'alto tasso di instagrammabilità, sono davvero dei "mai più senza" da tenere sempre con sé nella beauty bag, grazie al loro approccio di problem-solving e al packaging funzionale. Gli indispensabili? I balsami multiuso Balm Dotcom e la penna anti-imperfezioni Zit Stick.



Arriva dalla Nuova Zelanda il brand che privilegia gli ingredienti naturali. I fondatori hanno iniziato la loro attività coltivando piante sul loro terreno che utilizzano ancora oggi nelle formule dei prodotti Jurlique. La loro forza? Prodotti clean ed efficaci, basati sulle proprietà bio-dinamiche degli ingredienti. La filosofia del marchio mette l'ecosostenibilità al centro della produzione, grazie all'utilizzo di energie rinnovabili e l'utilizzo di prodotti local.



Il rigoroso approccio scientifico alla cosmesi è ciò che caratterizza l'amatissimo brand americano finalmente arrivato anche in Italia. Il punto di forza? ll rapporto diretto con un personale altamente preparato, dove il focus è la salute della pelle. Per ogni cliente viene stilato uno skin plan studiato sulle singole esigenze, per un programma di beauty routine asssolutamente custom made.



Tata Harper ha portato la cosmetica biologica a un livello di eccellenza che non vi farà rimpiangere i prodotti di bellezza tradizionali. Come ci ha raccontato la fondatrice, i cosmetici bio non riuscivano a raggiungere gli standard di efficacia e piacevolezza dei marchi non green. Per questo motivo Tata Harper ha deciso di avviare il suo beauty brand, dove i prodotti contengono solo ingredienti naturali e certificati, in miscele preziose e corpose che regalano risultati immediatamente visibili sulla qualità della pelle.



È un marchio finlandese che basa la sua filosofia sui tradizionali rituali di bellezza delle donne dei Paesi scandinavi, privilegiando ingredienti e principi attivi della vegetazione artica. Il focus è tutto sul rinforzare le difese della pelle contro gli agenti esterni, privilegiandone uniformità e luminosità. Glow, detox, idratazione e vitamina C sono le parole chiave della bellezza secondo Lumene.



I beauty expert americani e inglesi ne vanno letteralmente pazzi. Anche in questo caso il marchio si caratterizza per una filosofia "pulita", garantendo che i suoi prodotti contengono solo principi attivi sicuri ed efficaci, senza ingredienti "vuoti", andando oltre la divisione tra ingredienti naturali o sintetici e privilegiando il principio della biocompatibilità, nel pieno rispetto della pelle.



Un packaging minimalista e un messaggio chiaro, Herbivore punta su prodotti "puri", sicuri ed efficaci, togliendo tutto il superfluo e badando solo all'essenziale. La filosofia conscious caratterizza il marchio per il suo approccio cruelty free e per l'attenzione alle fonti sostenibili, mentre i prodotti sono realizzati con un packaging riciclato e riciclabile. Il messaggio è quello di recuperare un rapporto slow con la bellezza.



La straordinaria storia del marchio risale al 1614 e il protagonista è il botanico Louis Feuillée, chiamato alla Corte del Re di Francia Luigi XIV, un esploratore e un innovatore che ha dedicato la sua vita alla ricerca delle specie vegetali più rare e preziose. Oggi il brand offre una collezione al 100% vegan di fragranze di haute parfumerie, colonie botaniche e trattamenti skincare ispirati alle antiche ricette custodite nel convento.



Credits Ph.: Unsplash