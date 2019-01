Tre nuovi marchi europei suggestivi, dai pack d'epoca e caratterizzati da formulazioni naturali. Barnängen, Benamôr e Mizensir sono tre brand da tenere a mente e provare appen vi capiterà l'occasione

Se da un lato il beauty femminile si sta lasciando molto affascinare negli ultimi tempi dalla cosmesi orientale, coreana e giapponese su tutte, dall’altro anche l’Europa si difende molto bene.



E, recentemente, sono tre i nuovi marchi giunti anche in Italia: dal Portogallo Benamor, dalla Svezia Barnängen e dalla Svizzera Mizensir.



Anime diverse tra loro accomunate però dalla storia e dal voler raccontare suggestioni e far vivere emozioni.

Barnängen



“Not too big and not too small, not too slow and not too fast, not too much and not too little. Just right” è la definizione di Lagom, la filosofia svedese che sottolinea il giusto equilibrio per uno stile di vita perfetto.



Su questa filosofia, e su un’idea semplice quanto geniale, nel 1868 il commerciante Johan Wilhelm Holmstrom fondò a Stoccolma Barnängen. Il primo prodotto? Un sapone, adatto a tutti e composto solo da ingredienti naturali.

Il successo fu immediato, tant’è che divenne poi fornitore ufficiale della corona svedese. Ispirato al potere della natura, ai suoi benefici e al rispetto per essa, il marchio utilizza ingredienti come la betulla, il fiore di sambuco e il camemore, un frutto selvatico lappone, per i suoi prodotti.



Due linee, Nordic Rituals e Nordic Care, che si prendono cura di tutto il corpo e che sono ispirate ai tradizionali rituali di bellezza ancora oggi molto diffusi nel paese.



Una curiosità: Barnängen in svedese significa “il campo di fiori dei bambini” e i motivi floreali sui flaconi sono quelle del Midsommar, la festa più famosa che celebra l’arrivo dell’estate.

Per chi è perfetto: per le amanti della cultura scandinava e amano il contatto con la natura, per chi si vede in una casa sulle coste svedesi durante il solstizio d’estate e vuole vivere quelle magiche atmosfere.

Da Stoccolma Barnängen Della linea Caring, adatta a tutto il corpo, la Shower Cream e il Body Lotion

Per chi è alla ricerca di una freschezza glaciale, lo shower gel Glacier Blow

Shower Gel e Body Oil formano invece la collezione Midsommer Glow che festeggia il solstizio d'estate



È ispirato a uno dei rituali scandinavi più antichi il bagnoschiuma Sauna Relax

Sensitive è invece la linea per le pelli più delicate e sensibili

Benamôr



L’ultima regina, Amelie, un farmacista, gli anni Venti a Lisbona, ingredienti e ricette inalterate da allora e lo stile Art Deco. Benamôr è tutto ciò, è la solarità del Portogallo e i suoi colori; l’indirizzo è Campo Grande 189, Lisbona, dove dal 1925 il marchio iniziò a diventare indispensabile per le donne, tra cui la regina Amelie.



Ancora oggi le formule delle creme sono rimaste inalterate ma soprattutto, spesso sono medesimi anche i fornitori e i produttori degli ingredienti utilizzati.

Due i trattamenti specifici: la Créme de Rosto, un cult dal ’25, perfetta per eliminare le discromie del viso e illuminare l’incarnato, e la Créme de Labios.

Accanto, i trattamenti per il corpo, divisi in 4 collezioni coloratissime e che richiamano la storia di Lisbona: Rose Amélie è un delicato profumo alla rosa dedicato alla regina Amelie, Gordissimo è blu come i cieli e il mare ed è a base di burro di karitè, Jacarandà è una nuvola viola come l’omonimo fiore simbolo della città mentre Alantoine è un intenso verde.

Per chi è perfetto: per le amanti dei pack d’antan, tutti i prodotti sono perfetti per essere messi in bella mostra infatti, per chi cerca un marchio storico che si è mantenuto inalterato in quasi un secolo di storia e ama un inci corto e composto da pochi ingredienti.

Da Lisbona, Benamôr Gordissimo, che significa "grassissimo", è il nome scelto per la linea a base di burro di karitè

Unisex, Alantoine è a base di limone e lime ed è un colore giallo-verde.

Jacarandà ricorda i fiori, simbolo di Lisbona, che colorano la città di viola durante la fioritura e la fragranza della linea è molto floreale.



Decisamente femminile e romantica, Rose Amelie è un omaggio alla regina Amelie, l'ultima sovrana portoghese.

Mizensir

Due città agli antipodi, Siviglia e Ginevra, un giardino segreto, tanto vero quanto immaginario che si trasforma in una “madeleine di Proust”, tante candele e ancor di più eau de parfum. Mizensir è la vera e propria creatura di Alberto Morillas, naso famoso e creatore di successi come Acqua di Giò e CK One. Nel suo marchio il suo passato, la sua famiglia e i luoghi a lui più cari prendono vita in candele e in eau de parfum.



Fondato nel 1999, Mizensir è nato da un’esigenza: quella di non riuscire a trovare candele che lo soddisfacessero appieno. È così che, assieme alla moglie, iniziò a produrle dopo aver conosciuto le dinamiche di incorporazione della cera e della compatibilità di ogni aroma con la combustione. Fu un successo e oggi la collezione conta 15 candele Classic Collection. E da qui anche il nome, “mizensir” cioè “mettere in cera”.

Nel 2014 nasce la collezione di eau de parfum, caratterizzata dalla voglia di poter creare liberamente seguendo solo la sua passione. L’ispirazione è un giardino segreto, un luogo reale ma anche olfattivo che vive nella sua memoria, ricco di tutti quegli aromi che hanno caratterizzato la sua infanzia e i primi anni vissuti a Siviglia.

È così che le fragranze di Mizensir sono voluttuose e avvolgenti proprio come una calda giornata in Andalusia ma allo stesso tempo agrumate e fresche come una passeggiata sul Lago di Ginevra. Venti eau de parfum, contenute all’interno di un flacone minimale, in cui note floreali, boisé, ambrate e speziate si uniscono tra loro. La più tenera? Little Bianca, dedicata alla nipote prediletta, “In questa fragranza ho racchiuso tutto ciò che amo, per farti capire cosa sia il vero e l’essenziale”, mentre la più conturbante è L’Ombre de Lys, omaggio al giglio simbolo di purezza e verginità ma che dona alle fragranze quel lato speziato tipico di tutti i profumi da femme fatale.



Per chi è perfetto: per coloro che puntano a qualcosa di nuovo, che vogliono sentire gli ingredienti puri e che amano creazioni dietro alle quali si nascondono storie.

Da Ginevra Mizensir Maître Parfumeur, Alberto Morillas è il creatore di alcuni dei più grandi successi degli ultimi anni, tra cui Acqua di Giò di Giorgio Armani, CK One di Calvin Klein e Valentina di Valentino

Eau de Gingembre è un omaggio allo zenzero, molto pungente ed energica, lo znezero salta subito al naso, esaltata dal bergamotto e dal neroli.

Terroso, polveroso e minerale, Bois de Mysore è invece un omaggio al sandalo assieme al cardamomo, alla violetta e al muschio bianco.



Mythique Vetyver è un "sentiero boscoso" composto da tutte note che il creatore ama: il bergamotto, ma più amaro, il geranio, il papiro e il vetyver

Graphic: Elisa Costa

Photo Credit: Unsplash