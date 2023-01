Le unghie a stiletto corte sono la tendenza unghie del 2023. Ecco come farle e le più belle manicure alle quali ispirarsi

Se nel mondo del make-up la voglia di giocare con i colori con effetti audaci è massima, sulle unghie pare davvero che i look massimalisti siano ormai superati. A dirlo è il rapporto annuale di Pinterest che traccia tutti i trend di ricerca sul social network. Pinterest ha, infatti, esaminato i termini di ricerca di bellezza che hanno avuto (e mantenuto) un costante trend di crescita nel 2022 e che avranno ancora interesse nel 2023. Per quanto riguarda il nail world, l'attenzione è tutta sulle unghie micro french (+235%) e sulla unghie a stiletto corte (+80%). Insomma, l'idea di tornare a una misura più discreta sembra caratterizzare il nuovo anno.

Perché le unghie a stiletto corte sono (di nuovo) un nail trend da provare

Secondo Pinterest: “Oggi le persone vogliono ripartire da zero e lo fanno dandoci un taglio. Letteralmente. Dopo anni di unghie a ballerina e a mandorla, hanno capito che un look minimal e discreto è il modo migliore per dichiarare la propria personalità”. Che fare allora se non provare subito a sperimentare questo trend caratterizzato da unghie dalla forma molto appuntita? Ecco alcune nail art che abbiamo selezionato per voi su Pinterest e Instagram con una mini guida per realizzare nel modo più semplice possibile una manicure stiletto su unghie corte.

Dark nails

Con la forma a stiletto si può scegliere davvero qualsiasi colore. Amate il nero? Eccolo in due versioni: cremoso e opaco.

Bicolor nails

Perché non provare due o più nuance nella stessa palette? Il verde è tra i colori più facili da indossare.

Glitter mania per le unghie a stiletto corte

Per chi ama le nail art brillanti, ecco due proposte glitterate in due tonalità: arancione e blu.

Stiletto cartoon per le unghie a stiletto corte

Anche sulle unghie a stiletto si può sperimentare uno dei nail trend di fine 2022 tra i più creativi di sempre.

Pink attitude

Il rosa in tre declinazioni: barbiecore, con strass e nude.

Tre nail art super creative

Chiudiamo la carrellata con tre proposte davvero estrose.

Simple but always stunning

Pastel Grids

Space Nails

Come fare le unghie a stiletto corte

Per realizzare una manicure con unghie a stiletto corte serve sapere lavorare molto bene con la lima (ed ecco perché è sempre meglio affidarsi a una persona esperta). Come per altre nail art, si parte sempre spingendo le cuticole ed eliminando le pellicine. Poi si lima i lati dell’unghia, creando così la forma a stiletto, generalmente dopo aver applicato e realizzato una base sulla quale lavorare con gel e acrilico. In questo video tutorial trovere tutte le risposte alle vostre domande.

