Appuntite e cool, le unghie a stiletto sono un must have in fatto di nail art. Ecco gli stili più belli da copiare

Trendy, originali e sopra le righe, ecco le unghie stiletto 2018.

Dalla forma molto allungata e appuntita, le unghie a stiletto rappresentano una delle tendenze manicure più forti di stagione.

Generalmente create con il gel o l'acrilico - ottime anche nella variante unghie finte - le stiletto nails vengono proposte dalle nail artist in look naturale, decorato, originale e anche nelle proposte classiche come rosso, nero e nude.

Ecco le manicure più belle da copiare, selezionate per voi da Grazia.it.

Baby boomer gioiello

Le unghie stiletto naturali in nuance sfumata chiara con decorazione di cristalli opalescenti sull'anulare.

Lilac stietto

Unghie a stiletto decorate in lilla.

Red & rose gold

Unghie stiletto rosse e oro rosa per una manicure glam.

White matte

Unghie stiletto bianche con decorazioni opache e cristalli.

Dark glam

Stiletto nails in finiture e colori a contrasto, in nero, argento e lilla cangiante.

Snake skin

Nail art effetto pelle di serpente per le unghie a punta stiletto.

Sunny stiletto

Unghie a stiletto in arancione dorato, un look estivo semplice ma cool.

Purple glam

Unghie stiletto viola pastello con cristalli per un tocco glamour.

Light taupe

Unghie stiletto di media lunghezza in colore tortora chiaro cremoso.

Rainbow

Effetto acrobaleno per le coloratissime unghie a stiletto effetto glitter.

Stunning matte

Unghie stiletto decorate in finitura opaca, impreziosite da disegni e decorazioni gioiello 3D.

Holo

Nail art olografica ultra decorata per le unghie stiletto molto appuntite.

Peach cream

Smalto color pesca cremoso per le unghie appuntite con accent pavè di cristalli.

Pastel crystal

Decorazioni gioiello su unghie pastello sfumate per un look edgy e romantico al tempo stesso.

Nude gold

Manicure stiletto color nude con infusione di glitter e decorazioni metalliche in oro.

Double finish

Doppia finitura per la manicure nude taupe e verde smeraldo glitter.

French lace

Unghie stiletto french con decorazioni effetto pizzo.

Full grey

Unghie stiletto lunghe in grigio cremoso, glitter ed effetto marmo.

Galaxy

Unghie stiletto decorate per un effetto galassia ultra cool.

Nude

Unghie stiletto corte in color nude, classico e chic.

Yellow

Unghie stiletto in giallo sfumato con decorazioni gioiello in oro.

Credits Ph.: Cleopatra & Champagne Kisses Nails by NHQ LONDON