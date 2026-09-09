Le unghie a righe ispirate alle iconiche cabana stripes fanno tedenza anche settembre: ecco le nail art più chic da copiare tra colori estivi e sfumature già proiettate verso l'autunno

In perfetto equilibrio tra nostalgia e contemporaneità, il motivo cabana stripes continua a fare tendenza. Protagonista delle nail art più amate dell'estate, accompagna anche nel giro di boa di settembre, riconfermando le unghie a righe come must del momento.

La tendenza cabana stripes

Ispirata ai tendaggi, agli ombrelloni e alle cabine balneari vintage della riviera italiana e francese, la tendenza cabana stripes porta su unghie, abbigliamento e complementi d'arredo righe verticali slanciate e accostamenti cromatici raffinati. L'effetto richiama una vacanza senza fine: un'eleganza rilassata con quell'irresistibile tocco rétro che rimanda alla dolce vita degli anni '50 e '60.

Come si portano le cabana stripes sulle unghie a righe oggi

Ad alimentare il desiderio di un'eterna estate ci pensano nail artist e trend setter, che nelle ultime stagioni hanno reinterpretato questo motivo con manicure essenziali, grafiche e sempre eleganti.

Tra queste, a suggerire lo stile più chic del momento Gulnara Dzhoraeva, esperta e partner di Reforma Milano, centro estetico con sede nel capoluogo lombardo. A proposito di questa tendenza Gulnara ha spiegato: «Le Cabana Stripes nascono da questo equilibrio: la base trasparente garantisce che la manicure mantenga un aspetto ordinato e pulito nel tempo, mentre il contrasto dei fili cromatici regala quella vitalità leggera che chiediamo alla bella stagione.»

Gli stili da copiare adesso

Tra le interpretazioni più attuali spiccano basi trasparenti, nude o rosa lattiginoso attraversate da righe rosse, fucsia e azzurre. Guardando già all'autunno, la palette si scalda con sfumature bordeaux, marrone cioccolato e verdi intensi, dall'oliva allo smeraldo fino al verde bottiglia.

1. Unghie a righe in verde oliva

2. Nail art chic con striped accent in rosso

3. Nail art cabana stripes in nude elegante

4. Nail art a righe in azzurro e verde

5. Nail art rosa + righe verticali marrone cioccolato

6. Unghie a righe azzurre

7. Nail art minimal chic: unghie nude e righe bordeaux

8. Mismatched manicure a righe viola e fucsia

9. Righe nere e cristalli su base trasparente

10. Cabana stripes in bianco e rosa corallo

Credits Ph.: Reforma Milano - Getty Images

LEGGI ANCHE:

Le unghie più chic dell’estate, nel colore pastello dei sogni

Amate le unghie a mandorla?Provatele nella versione short!

Manicure nude in stile quiet luxury: 10 colori che spopolano su Pinterest

La manicure giapponese è il trattamento chic, senza smalto e a bassa manutenzione che dona alle unghie una luminosità naturale

Unghie estate 2026: le tendenze nail art & manicure da copiare subito

Unghie a pois: la nail art minimal chic che vedremo ovunque nell’estate 2026

Problemi di unghie fragili? Qui trovate la guida per averle più forti e resistenti