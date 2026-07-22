Le unghie più chic dell'estate, nel colore pastello dei sogni
Cremoso, morbido e sofisticato, il giallo burro è la sfumatura più richiesta anche nel mondo della manicure. Più delicato del giallo classico e meno prevedibile dei tradizionali nude, questo pastello luminoso illumina le mani con discrezione, valorizza l'abbronzatura e si abbina con naturalezza ai look estivi, dal lino bianco agli accessori in rafia fino ai gioielli dorati.
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Versatili e sofisticate: 10 idee di unghie giallo burro, il colore pastello dei sogni
Il suo punto di forza è la versatilità. C'è chi lo sceglie in versione monocromatica per un effetto essenziale e raffinato, chi lo abbina a french manicure contemporanee, chi lo arricchisce con finish cromati, micro fiori, pois o piccoli dettagli metallici. Il risultato cambia completamente a seconda del nail art scelta, mantenendo però quell'eleganza fresca e rilassata che rende le butter yellow nails una delle tendenze più interessanti dell'estate 2026. Scorrete la gallery per scoprire 10 manicure da salvare e portare al prossimo appuntamento dall'onicotecnica.
1. Unghie giallo burro lunghe in finitura glazed
2. Butter yellow nails semplici ed eleganti
3. Butter yellow nails con dettagli metallici e decorazioni floreali
4. Il perfect match: unghie giallo burro sui piedi e french sulle mani
5. French manicure glazed in giallo burro
6. Unghie baby boomer in butter yellow con piccole decorazioni metalliche
7. Finish cromato e pois per le unghie giallo burro a mandorla corta
8. Manicure creativa in giallo burro con pois e piccoli fiori azzurri
9. Nail art romantica in giallo chiaro e nude rosato con pois e fiori
10. Unghie giallo burro squadrate con french bianca
Credits Ph.: Getty Images
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