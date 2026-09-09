Dalla tradizione sportiva allo stile street e preppy, le maglie polo si confermano un evergreen da reinterpretare stagione dopo stagione



C’è un capo che riesce a unire perfettamente comodità ed eleganza senza però perdere quel tocco sofisticato che lo rende immediatamente riconoscibile. Sì, parliamo ancora una volta della maglia polo, uno dei grandi classici del guardaroba che per l’autunno si rinnova in versione più morbida e contemporanea.

Nonostante la classica polo in cotone piqué da indossare nelle giornate estive non è ancora del tutto dimenticata, con l’arrivo della stagione fredda, questo capo cambia consistenza e diventa protagonista di look avvolgenti e ricercati.

Cotone, lana, maglia lavorata sono i materiali da scegliere quando le temperature scendono, mentre le silhouette spaziano dai modelli più aderenti a quelli oversize, perfetti per giocare con le proporzioni.

Il suo fascino, però, per noi, rimane invariato. Colletto, abbottonatura e linea essenziale sono gli elementi che da sempre rendono la polo immediatamente riconoscibile e, allo stesso tempo, incredibilmente versatile.

Basta cambiare gli abbinamenti per trasformarla completamente: più bon ton con una gonna midi, sofisticata con pantaloni sartoriali oppure casual con un paio di jeans.

Per un look da città, provate a indossare una maglia polo in lana con pantaloni ampi e mocassini. Il risultato è rilassato ma elegante, soprattutto se completato da una borsa strutturata e da un trench lungo. Chi invece ama lo stile preppy può puntare su una polo sottile da portare sotto una giacca in tweed o un blazer, lasciando il colletto protagonista.

Maglie polo: la palette di stagione

Anche la palette cromatica si lascia conquistare dai colori di stagione. Accanto agli intramontabili nero, panna, grigio e blu navy, trovano spazio tonalità più intense come burgundy, marrone cioccolato, verde bosco e ruggine, perfette per dare profondità ai look autunnali.

Da non sottovalutare, poi, i modelli a righe. Indossateli con jeans dritti e sneakers per un look casual oppure con pantaloni sartoriali e ballerine per un risultato più ricercato.

Insomma, le maglie polo si confermano ancora una volta un vero jolly del guardaroba. Calde quando serve e abbastanza versatili da accompagnare qualsiasi momento della giornata: per l’autunno, sono il capo classico da riscoprire in una veste completamente nuova. Vi sveliamo i nostri modelli preferiti, pronte a scegliere il vostro?

Maglie polo: i modelli da non lasciarsi scappare quest'autunno

AMI PARIS

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DIOR

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RALPH LAUREN

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UNIQLO

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ARKET

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COS

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WOOLRICH

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H&M

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LACOSTE

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MASSIMO DUTTI

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GANT

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ZARA

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OYSHO

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MAJE

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POLO CLUB

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TOMMY HILFIGER

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