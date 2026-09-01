Quali Nail Art vedremo ovunque questo autunno 2026? Ecco sei manicure facili da copiare, tra blu abisso, nude e lilla.

Quest’anno le ricerche su tendenze unghie autunno 2026 sono esplose ben prima delle prime foglie a terra. Tra social pieni di manicure e passerelle Autunno/Inverno 26, la sensazione è chiara: le mani parlano più del rossetto.

Da Metta Francis, manicurista con base a Londra e fondatrice del salone Nails by Mets, a ClioMakeUp sono usciti sei trend davvero forti.

Chi è l’esperta e come sono nate le 6 tendenze

Metta Francis è una manicurista specializzata in nail art editoriali e backstage di sfilate, oltre che fondatrice di Nails by Mets. A fine agosto 2026 ha raccontato a Who What Wear quali manicure, secondo lei, vedremo ovunque in autunno.

Molti dei colori citati compaiono anche nei backstage delle sfilate A/I 26 e negli speciali di stagione di ClioMakeUp. Il risultato? Una palette in cui convivono nude curatissimi, scuri profondi e un tocco inaspettato di lilla, con una costante: unghie perlopiù corte o medie.

Le 6 tendenze unghie autunno 2026 da conoscere

Il primo must è lo smalto blu mezzanotte, così scuro da sembrare nero ma con una profondità diversa. L’effetto è lussuoso, sofisticato e leggermente misterioso, perfetto per chi ama i toni dark ma vuole qualcosa di meno ovvio del total black. Francis lo vede benissimo su unghie corte e squadrate, oppure in versione French blu mezzanotte su basi nude trasparenti, per un contrasto grafico ma portabile anche in ufficio.

Il secondo trend è l’oro in versione metallica, lucidissimo. Sulle passerelle A/I 26 di Sergio Hudson e della Haute Couture di Chanel hanno sfilato unghie completamente dorate, ma anche solo punte “dorate a foglia” e dettagli sottili. Per la vita reale l’idea più facile è usare l’oro come micro-French sulla punta, oppure come una sola accent nail su una mano nude. Così la manicure resta elegante e gestibile tutti i giorni.

All’opposto dei metalli c’è il trend delle naked nails, cioè unghie nude che sembrano quasi senza smalto. Qui la lunghezza scende: corte, forma naturale, bordi morbidi. Si applica un colore lattiginoso, rosato o beige, e si opacizza con un top coat matte. Gli esperti di cura delle unghie ricordano che una lamina sana è già un accessorio: trattamenti rinforzanti e oli cuticole sono parte integrante di questo look minimal, che funziona sempre in contesto lavorativo.

Per chi ama i rossi scuri arriva la prugna gioiello, più viola rispetto al classico borgogna. È una tonalità profonda, quasi “vino speziato”, che secondo Francis è perfetta per accompagnare i mesi freddi dal giorno alla sera. Si parla di sangue-borgogna tra i colori iconici di stagione: la prugna si inserisce in questa famiglia, ma risulta leggermente più moderna e sorprendente su maglioni chiari e cappotti cammello.

Le unghie cioccolato a tinta unita hanno dominato gli ultimi autunni. Nel 2026 il marrone resta protagonista, ma si sposta sulla nail art cioccolato: pois latte su base fondente, micro-French marrone su nude lattiginoso, righe ondulate tono su tono. ClioMakeUp ha già segnalato i marroni tra i colori chiave di stagione; Francis suggerisce di usarli per disegni sottili su unghie corte o medio-corte, così l’effetto resta chic e non appesantisce le mani.

Il trend più sorprendente è lo smalto lilla per l’autunno. Di solito è un colore primaverile, ma nel 2026 torna in una variante più polverosa, quasi grigiastra, che ricorda i maglioni morbidi. Un articolo beauty italiano ha definito il viola lavanda trasparente il “nuovo nude” della stagione, e la visione di Francis coincide: il lilla leggermente smorzato sta benissimo su unghie corte e arrotondate, magari in versione micro-French tono su tono o come velo lattiginoso che lascia intravedere la lunetta naturale.

Come scegliere il trend giusto per forma dell’unghia e stile di vita

Le passerelle e gli esperti concordano: per le tendenze unghie autunno 2026 dominano lunghezze corte e medie. Le unghie lunghe hanno ancora spazio, ma soprattutto su manicure più scenografiche come blu mezzanotte French o oro pieno, magari per serate ed eventi.

Se lavorate in ambienti formali, le naked nails, il lilla lattiginoso e l’oro ridotto a sottili dettagli sono le scelte più furbe. Per chi ama cambiare spesso smalto senza impazzire, prugna gioiello e blu mezzanotte in versione piena su unghie corte sono pratici, non segnano troppo la ricrescita e stanno bene con quasi tutto il guardaroba.

Le più appassionate di nail art, invece, possono divertirsi con il marrone cioccolato: swirl, micro-French grafici o piccoli fiori stilizzati su base nude. Il consiglio, anche secondo i dermatologi, è di alternare periodi di decorazioni intense a fasi di nude curativo, per lasciare respirare le unghie e mantenerle forti.