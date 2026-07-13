La manicure nude o bianco latte è sempre più richiesta, ma non tutte sanno quale scegliere. Ecco 10 colori neutri ed eleganti da copiare.

Le tendenze manicure degli ultimi anni parlano chiaro: i colori neutri sono diventati il nuovo lusso discreto. In salone si chiedono sempre più spesso bianco lattiginoso, beige morbidi e rosa trasparenti.

Il motivo è semplice: uno smalto neutro elegante sta bene con tutto, dura di più senza sembrare trascurato e nelle foto non vi farà mai pensare "ma perché ho scelto proprio quel colore?". Ecco 10 tonalità facili da descrivere alla nail artist, più le frasi pronte da usare.

Perché lo smalto neutro è il nuovo must

I neutri sono il corrispettivo manicure del blazer perfetto: funzionano sempre. Stanno bene su unghie corte e lunghe, su forme squadrate morbide o a mandorla.

Secondo gli esperti di manicure, i colori chiari e soft allungano visivamente le dita, nascondono meglio piccole sbeccature e ricrescita rispetto a rossi e neri e resistono di più ai cambi di guardaroba.

Per chi ama outfit colorati, fantasie, stampe o gioielli importanti, i beige, i rosa cipria, il bianco latte e il taupe tengono il look bilanciato e sofisticato senza rubare la scena.

Scegliere il neutro giusto per il vostro sottotono

Prima di fissarvi su una foto di riferimento, guardate il vostro sottotono di pelle. Un trucco rapido: se le vene al polso sembrano blu o viola allora avete un sottotono freddo, se sono più verdi allora caldo e se non capite bene, probabilmente siete neutre o olivastre.

Per chi ha un sottotono freddo: vi valorizzano rosa lattiginosi, rosa cipria, nude rosati, greige freddi. Sottotono caldo: meglio beige dorati, nude pesca, caramello, cappuccino. Sottotono neutro/olivastro: potete oscillare tra taupe, sabbia, blush nude e alcuni greige.

Regola d’oro dello smalto neutro elegante: restare entro uno o due toni dal colore naturale del letto ungueale. Così il risultato sembra caro, curato e in puro spirito "quiet luxury".

I 10 colori unghie neutri ed eleganti da chiedere in salone

1. Rosa lattiginoso ultra‑sheer. Leggermente rosato, molto trasparente, rende l’unghia uniforme senza coprirla. Sta bene praticamente a tutte ed è perfetto per ufficio e colloqui.

2. Bianco latte semi‑trasparente. Ideale se amate le unghie pulitissime, da manicure da sposa ma adatte anche ai jeans. Favoloso su pelli chiare e medie.

3. Beige nude morbido. Su sottotoni caldi e neutri si fonde con la pelle e allunga le dita. Perfetto per il lavoro e per chi porta gioielli dorati.

4. Nude rosato / blush nude. Più presente del rosa lattiginoso, ma sempre discreto. Ideale per chi vuole un effetto “mano curata” senza stacco netto.

5. Rosa cipria sofisticato. Rosa delicato, leggermente polveroso, molto chic con tailleur, abiti da cerimonia e inviti importanti. Sta benissimo ai sottotoni freddi e neutri.

6. Taupe morbido. Quel grigio‑marrone "funghetto" che sembra noioso in boccetta e stupendo sulle dita. Moderno, urbano, perfetto d’autunno e con outfit in toni freddi.

7. Greige freddo. Via di mezzo tra grigio chiaro e beige, con sottotono freddo. Alternativa fashion al solito nude, ma sempre neutra. Bellissimo su mani chiarissime e olivastre.

8. Caramello / cappuccino. Nude caldo medio, che su carnagioni mediterranee o scure risulta neutro e raffinatissimo. Su pelli chiare diventa un tocco più deciso ma ancora portabile.

9. Marrone cioccolato soft. Perfetto per l’inverno, abbinato a cappotti cammello e maglie morbide.

10. Soft French su base nude. È la manicure professionale per eccellenza, sempre adatta a meeting, matrimoni e weekend.

Riepilogo lampo da salvare

Se avete sottotono freddo, i vostri jolly sono: rosa lattiginoso, rosa cipria, greige freddo. Per sottotono caldo: beige nude, caramello, marrone cioccolato soft. Per sottotono neutro/olivastro: blush nude, taupe morbido, soft French su base beige.