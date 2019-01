Le unghie nelle tonalità metalliche sono sempre molto gettonate dalle beauty addicted: vi spieghiamo perché consigliandovi alcune manicure da provare

Va bene lo smalto nude e discreto, così versatile e passepartout, ma se l'obiettivo è una nail art catchy e super cool è la manicure metallica la soluzione giusta.

Oro, silver, multicolor o dall'effetto olografico, sono tantissime le varianti da sperimentare se vi piace colorare le unghie con tonalità luminose (perfette per le feste!).

Vi diamo qualche suggerimento: trovate con la nostra selezione la nail art che fa per voi!

Nail art silver

Il metal per antonomasia: è il colore dell'argento o dell'acciaio, facile da abbinare e perfetto su una carnagione più scura.

Unghie rose gold

Uno dei colori noti alle hair trendsetter trova spazio anche nella manicure per un finish super brillante.

Green attitude

Il verde bosco è un... evergreen! Provate questa versione arricchita con una tonalità dorata.

Manicure olografica

Per ricreare l'effetto dell'arcobaleno sulle unghie, con colori che cambiano anche in base alla luce, perché non provare le holo nails?

Abstract mani

Provate a creare geometrie, anche disegnando delle semplici linee, sulla base azzurro metal. Per chi ama le decorazioni.

Black, gold and white

Tra geometrie e piccole opere d'arte: solleticate la vostra fantasia!

Multicolor nail art

Dedicato a chi ama un finish diverso per ogni unghia: oro, argento e bianco colorano una manicure stiletto per un risultato super glam.

Pastel+metal

Se amate le tonalità pastello sulle unghie ma volete "impreziosirle", colorate l'anulare con uno smalto metal glitterato.

Tra oro e bronzo

Minimal ma d'effetto: è il colore idelae per ogni tipo di unghia e per ogni situazione.

Artwork by Elisa Costa

Credit ph: GettyImages, Unsplash.com, Pexels.com