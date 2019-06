Siete in cerca di ispirazioni per la vostra manicure in gel? Ecco le idee più belle da copiare quest'estate

Siete delle affezionate della manicure in gel e cercate nuove idee per le vostre unghie estive? Questo è il momento di osare con il colore:dalle tonalità più accese fino ai colori fluo ai colori pastello più soft, dedicati alle più romantiche.

Quello che conta è l'originalità, perché questa stagione le unghie diventano le protagoniste del beauty look e l'estate è un'ottima occasione per avventurarsi oltre il nude look.



Abbiamo selezionato per voi i trend unghie da copiare per l'estate 2019, con le migliori ispirazioni da Pinterest.

Summer fruits

Divertente e in piena linea con il mood estivo, sulle unghie vengono realizzate delle decorazioni a forma di frutta.



Pastel peach

Una tonalità monocolore perfetta per l'estate, per provare qualcosa di diverso rispetto al solito nude rosato.



Neon coral

Questa è la stagione del Living Coral, sulle unghie provatelo in versione super accesa.



Mismatched

Un colore diverso per ogni unghia, questa è la tendenza che sta piacendo sempre di più tra le nail art lovers. Da provare in tutte le tonalità dei colori pastello.



Sorbet

Non c'è nulla di più evocativo dei colori sorbetto, come giallo limone e pesca, con una accent nail spiritosa a forma di gelato.



Watercolor

Per chi ama le decorazioni astratte, è un connubio tra le marble nails e l'effetto acquarello.



Orchid

Le orchidee portano subito alla mente atmosfere tropicali. Provatele come accent nail su una manicure fucsia.



Stripes

Una variante minimalista e molto chic dello stile nautical, con le strisce bianche e blu.



Floral

Una variante della manicure pastello con una decorazione florale, super romantica.



Hippie

Per festeggiare l'anniversario della Summer of Love, provate l'effetto tie & dye di ispirazione psichedelica.



Credits Ph.: Pexels