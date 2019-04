Siete alla ricerca di una manicure che si accordi al vostro spirito romantico? Le unghie con decorazione pizzo sono il nail look che fa per voi

Se amate le nail art elaborate, non lasciatevi scappare la tendenza delle unghie a effetto pizzo, per delle unghie impreziosite da decorazioni romantiche e iper femminili.

Potete optare per due stili differenti, a seconda che scegliate un nail look sui toni del bianco, dall'effetto delicato e sognante, o del nero, ispirandovi alla lingerie più elegante.

Come si realizzano? Se le decorazioni a mano non sono il vostro forte, optate per nail sticker, stencil o stamping, per un risultato impeccabile in pochi minuti.

Bianco candido



Un'idea perfetta per delle unghie da cerimonia, con il pizzo che riprende la lavorazione del vestito da sposa. Realizzate la decorazione bianca su una base nude, lasciando una accent nail semplice in bianco ottico.



Nude



Una nail art con decorazione a mano pensata per chi ha molta manualità. Il disegno è stato realizzato solo sulle punte, su una base di smalto nude dal finish lucidissimo.



Black lace



Una nail art molto sofisticata, in cui l'effetto pizzo in nero è stato realizzato in diagonale sulle punte delle unghie, su una base color rosa chiarissimo.



Full lace



L'effetto pizzo in bianco è stato realizzato su tutta la superficie delle unghie, per un risultato molto elaborato. La forma di unghie giuste per questo tipo di nail art? Con punta squadrata.



Vintage



Si ispira ai pizzi più preziosi di un'altra epoca questa nail art molto soft e raffinata. Il pizzo bianco è stato realizzato alla base delle unghie, su una base color pesca.



Black tights



Un nail look che si ispira alle calze in pizzo più glamour, per chi ama le atmosfere di Mouline Rouge.



French style

Spiritose e leziose allo stesso tempo, queste unghie uniscono la decorazione in pizzo alla dot manicure, ispirandosi alla corsetteria francese dal sapore rétro.



Credits Ph.: Unsplash