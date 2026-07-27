Le unghie estive definitive? Sono quelle con le conchiglie
Vi piacerebbe portare con voi l'atmosfera delle vacanze anche lontano dalla spiaggia? Puntate alla nail art. Le unghie con le conchiglie sono infatti tra le manicure più amate dell'estate 2026 perché reinterpretano l'immaginario marino con un'eleganza ricercata, alternando dettagli delicati a decorazioni più scenografiche.
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Unghie con le conchiglie: 10 nail art ispirate al mare da provare subito
Naturalmente, le interpretazioni sono tantissime. Alcune nail art puntano su piccole conchiglie applicate come gioielli, altre giocano con rilievi che ricordano la superficie delle shell, finish perlati, riflessi madreperlati, stelle marine e accenti dorati. Non mancano le versioni più essenziali, con una sola decorazione protagonista su una base nude o lattiginosa. Scorrete la gallery per scoprire 10 manicure a tema mare da salvare subito.
1. Nail art perlata elegante con decorazioni effetto conchiglia
2. French manicure delicata con accent di stella marina ed effetto conchiglia
3. Unghie nude squadrate con french in giallo burro e dettagli marini
4. Unghie con le conchiglie pastello
5. Nail art tridimensionali cromata con conchiglie e perle
6. Manicure in bianco perlato dalla forma sea shells con perle
7. Unghie con le conchiglie iridescenti con glitter e decorazioni gioiello
8. Sea shells nals realistiche con perle
9. Minimal glam: nail art nude con french e conchiglie olografiche
10. Nail art glam con decorazioni marine e conchiglie
Credits ph.: AmmoOnline - TrongNhuanAICO on Etsy
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