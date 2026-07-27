Mentre l’inflazione pesa sui conti familiari, i supermercati discount attirano sempre più italiani con offerte aggressive. Ma come fanno a tenere i prezzi così bassi, dietro scaffali apparentemente normali?

Nei primi dieci mesi del 2025, secondo l’Istat, le vendite dei discount in Italia sono salite del 3,5% in valore, contro lo 0,8% del commercio al dettaglio nel complesso. Tradotto: sempre più famiglie stanno spostando la spesa settimanale sotto le insegne a prezzo “aggressivo”.

Se il carrello al discount costa anche il 20-25% in meno, la domanda è inevitabile: come fanno i discount a tenere i prezzi così bassi senza riempire gli scaffali di prodotti poco "appetibili"? La risposta sta in una somma di scelte molto precise, dalla marca del distributore alla logistica.





Perché i discount piacciono sempre di più

L’inflazione degli ultimi anni ha reso ogni scontrino un piccolo atto di contabilità domestica. Molti di voi non vanno più solo al “super” di fiducia, ma confrontano volantini e insegne. In questo spostamento, il discount è il grande vincitore.

Le ricerche di Altroconsumo mostrano che circa il 71% dei clienti giudica i prodotti a marchio discount buoni o molto buoni, e il 65% considera i punti vendita comodi e puliti. Non è più il negozietto un po’ grigio di vent’anni fa: scaffali ordinati, reparti freschi curati, linee dedicate alle specialità regionali hanno cambiato la percezione.

Ma i sorrisi in cassa non bastano a spiegare la differenza di prezzo. Il cuore del modello sta nella famosa “marca del distributore”.





Il vero segreto: la marca del distributore

La Marca del Distributore (MDD) sono i prodotti con il marchio dell’insegna stessa, presenti in modo massiccio nei discount. Secondo le associazioni della distribuzione moderna, questi articoli sono progettati, selezionati e controllati direttamente dalla catena, ma spesso prodotti da grandi industrie alimentari che lavorano anche per i marchi famosi.

La differenza è che sul pacco non leggete il nome storico, bensì quello del discount o di una sua linea: dalle paste e sughi di “Italiamo” nei Lidl alle mozzarelle “Pascoli Italiani” da Eurospin, fino alle specialità “Lettere dall’Italia” di MD.

Perché costano meno? Perché si taglia tutto ciò che non è essenziale: niente campagne pubblicitarie milionarie, packaging più semplice, filiera più corta senza troppi intermediari. Il discount compra volumi enormi per pochi prodotti selezionati, ha un forte potere contrattuale sul prezzo e può impostare direttamente il listino. Il margine per pezzo resta sotto controllo, ma l’utile complessivo arriva dal fatto che quei pezzi si vendono moltissimo.





Logistica, negozi e personale: dove si tagliano i costi

Oltre alla MDD, il trucco sta nell’organizzazione. Nei discount, la merce spesso passa dal camion allo scaffale quasi senza fermate intermedie: i cartoni arrivano su pallet e rimangono tali, aperti e pronti per la vendita. Questo riduce le operazioni di movimentazione e il tempo di lavoro necessario per rifornire gli scaffali.

I punti vendita sono più piccoli rispetto a molti supermercati tradizionali, con scaffalature basiche, niente allestimenti scenografici, luci funzionali. Spazi più contenuti significano affitti più bassi, meno riscaldamento o aria condizionata, meno addetti per tenere tutto sotto controllo.

Anche i servizi sono ridotti all’osso: nei corner del pane vi servite da soli, spesso ci sono poche casse presidiate e un buon numero di casse automatiche. Il patto implicito è chiaro: meno servizio personalizzato, in cambio di prezzi più bassi su quasi tutto.





Margini bassi, volumi alti: l’equazione del discount

Il modello economico dei discount è l’opposto del negozio di nicchia. Il margine percentuale su ogni singolo prodotto è relativamente basso, ma i pezzi venduti sono tantissimi. L’assortimento è ridotto rispetto a un ipermercato: per la pasta, magari trovate dieci referenze invece di cinquanta. Proprio per questo, però, il discount può ordinare quantità gigantesche degli stessi articoli e spuntare prezzi d’acquisto molto competitivi.

Le associazioni dei consumatori stimano che una famiglia che utilizza spesso il discount, combinandolo con altre strategie “furbe” (stagionalità, meno sprechi), possa risparmiare anche il 15-20% l’anno sulla spesa alimentare. In piccoli test di carrello, come quelli raccontati da alcune inchieste giornalistiche, la differenza tra discount e supermercato tradizionale su pochi prodotti base arriva facilmente a un 20-25%.

C’è un rovescio della medaglia: questa pressione al ribasso si riflette sui fornitori, costretti a gare di prezzo serrate. Da qui il dibattito, molto acceso negli ultimi anni, su come garantire che il risparmio in cassa non si traduca in tagli sulla qualità delle materie prime o sulle condizioni di lavoro in campo e in fabbrica.





Qualità e risparmio: come sfruttare il modello discount

Secondo Altroconsumo, la grande maggioranza dei clienti è soddisfatta della qualità dei prodotti a marchio discount. Dal punto di vista della sicurezza alimentare, le regole sono le stesse per tutti: che compriate un latte “firmato” o uno con il logo del supermercato, i controlli previsti dalla normativa sono identici.

Come usare allora il discount a vostro favore? Il consiglio più realistico è la “spesa mista”: utilizzare il discount per quasi tutta la drogheria secca (pasta, riso, conserve), molti freschi MDD, detersivi e prodotti per la casa, e riservare alla marca storica solo pochi articoli su cui siete particolarmente esigenti per gusto o esigenze specifiche.

In ogni caso, la bussola resta l’etichetta: confrontate sempre prezzo al chilo o al litro, ingredienti e provenienza. Non date per scontato che la marca famosa sia migliore, ma nemmeno che il prodotto più economico lo sia “per forza”: in alcune categorie molto delicate, come cosmetici per pelli problematiche o prodotti per neonati, un po’ di prudenza in più è sensata.

Capire come fanno i discount a tenere i prezzi bassi significa, alla fine, sapere dove risparmiate davvero e dove state solo pagando il cartellino o l’ambientazione del negozio. E trasformare la spesa in un gesto più consapevole, non solo più economico.