Un po' romantico, un po' il classico rosso (leggermente più scuro) che anticipa il mood delle feste: le unghie rosso ciliegia sono super gettonate. Ecco le nail art da copiare

Quando si tratta di scegliere lo smalto giusto per questo periodo dell'anno, tra autunno e feste natalizie, il rosso - in particolare nella variante più scura - è sempre in prima fila. Tra tutte le nuance è sicuramente il ciliegia il protagonista della manicure autunno inverno 2023-24. Con una doppia possibilità: scegliere una tinta ciliegia come base - e poi divertirsi con il nail design - o addirittura rispolverare un classico motivo primaverile optando per il disegno del frutto stesso. Avete bisogno di ispirazioni? Date un occhio alle unghie rosso ciliegia che abbiamo selezionato per voi.

Unghie rosso ciliegia squadrate

Swirly Nails

Dettagli che fanno la differenza su unghie a mandorla.

Unghie rosso ciliegia sfumate

Più chiare verso la lunetta per un finish luminoso.

French manicure: tutte le possibilità per indossare il color ciliegia

Dalle punte rosso ciliegia alla double french manicure: le idee più originali.

Deep cherry

Il rosso ciliegia in una versione più scura e decisamente autunnale.

Cherry nails art

Heart Cherrie

Rosso ciliegia sulle punte in una versione chrome.

Glitter mania

Cascata di glitter e strass. Per accendere la nail art.

Unghie color ciliegia opache e lunghissime

Credit ph: GettyImages