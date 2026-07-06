Tra riflessi magnetici cat-eye e micro-sculture in gel, la manicure più desiderata del momento - la butterfly nail art - unisce la nostalgia dei primi anni Duemila alle tecnologie beauty più sofisticate

Le tendenze beauty e non solo continuano a girare intorno ai primi anni Duemila. Chi ha vissuto l'epoca d'oro di MTV ricorderà certamente i look specchiati e iridescenti che dominavano le sfilate e i video musicali. Da Britney Spears nel pieno del suo fulgore pop alle apparizioni pubbliche di Mariah Carey e Christina Aguilera, l'iconografia della farfalla era un manifesto di libertà stilistica, declinato su top di paillettes, jeans a vita bassa e gioielli per capelli. Come racconta Allure, oggi quel simbolo di metamorfosi abbandona il guardaroba per concentrarsi sulle dita con nail art a forma di farfalla tanto nostalgiche quanto moderne.

Da dove nasce il trend della butterfly nail art

Il fenomeno ha radici profonde che affondano nelle recenti sfilate di alta moda, dove le passerelle di Maison come Valentino e Blumarine hanno anticipato il trend proponendo capi con ricami di perline ispirati al mondo naturale e bucolico. Questo desiderio di evasione e di contatto con una dimensione più fatata si è tradotto rapidamente in una richiesta di mercato senza precedenti. Le analisi delle tendenze mostrano numeri da capogiro tra query sui motori di ricerca e interazioni sulle piattaforme social. Secondo gli esperti del settore, le persone cercano in questo tipo di unghie una sensazione di leggerezza e rinascita, un modo per esprimere emozioni e staccare dalla complessità della routine quotidiana.

Le differenze con il passato

Rispetto alla sua prima apparizione di inizio millennio, tuttavia, la butterfly nail art ha subito una profonda evoluzione. Se un tempo i decori erano prettamente bidimensionali, caratterizzati da linee spesse e sfondi dai colori fluo molto vicini all'estetica dei cartoni animati, oggi il focus è tutto sulla micro-pittura e sulla tridimensionalità. I vecchi adesivi e i glitter a grana grossa lasciano il posto a stampi in silicone personalizzati, gel flessibili e polveri metalliche capaci di catturare la luce da ogni angolazione. Le varianti più amate combinano l'effetto cangiante degli smalti magnetici, noti come cat-eye, con profili dorati che ricordano i gioielli artigianali d'epoca. L'uso di basi semitrasparenti con finitura jelly dona poi un aspetto fresco, perfetto per la stagione calda. La superficie dell'unghia diventa così una tela minuscola dove le ali dell'insetto sono riprodotte con venature microscopiche o impreziosite da piccoli strass. Ecco le migliori proposte che abbiamo selezionato per voi su Pinterest.

Butterfly nail art: le più belle da provare

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