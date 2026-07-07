L'attrice italiana, in occasione degli Italian Global Series 2026, ha sfoggiato un completo gessato di Max Mara composto da gilet e pantaloni ampi: la combo perfetta da sfruttare anche in autunno

Ma quanto sono chic i completi sartoriali in stile manlike? Tantissimo. E a darcene l’ennesima conferma è Elena Sofia Ricci, che ha incantato la riviera romagnola, in occasione degli Italian Global Series 2026, proprio con un look ispirato a quelle vibes.

L'attrice italiana, in total look Max Mara, ci regala una vera e propria lezione di stile senza tempo, nel completo gessato declinato sui toni del marrone/beige, composto da un gilet sartoriale e pantaloni ampi en pendant. Il tutto abbinato a un'impeccabile camicia bianca.

Il risultato? Un'eleganza rilassata, chic e incredibilmente sofisticata.

*** Come indossare la camicia bianca in modo chic? Ce lo mostra Deva Cassel: get the look! ***

Il completo, composto da gilet e pantaloni wide-leg, del resto non è un trend passeggero, ma un investimento di stile che tutte dovremmo avere sempre a disposizione nell'armadio.

Sì, certo, lo sappiamo: viste le temperature di questo periodo, il completo sartoriale vi fa venire caldo solo a guardarlo. Verissimo ma questo è il momento perfetto per fare dello "shopping intelligente": approfittando dei saldi estivi, infatti, potrete accaparrarvi un tailleur elegante a prezzi decisamente più accessibili.

Il piano potrebbe essere quello di sfruttarlo subito "spezzato" (il gilet con degli shorts, i pantaloni ampi con una canotta a coste) e poi riutilizzarlo insieme a Settembre per un "back to work" da manuale.

Che cosa aspettate a scegliere il vostro?

Ecco alcune proposte su cui mettere le mani prima che vadano sold-out!

Completo gilet + pantalone, REFORMATION

Credits: thereformation.com

Completo gessato, MAX MARA

Credits: it.maxmara.com

Completo in lino beige, H&M

Credits: 2.hm.com

Completo in lino marrone, MANGO

Credits: shop.mango.com

Completo color champagne, ZARA

Credits: zara.com