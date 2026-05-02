Colori, texture e forme raccontano l’evoluzione dei personaggi nella terza stagione di Euphoria: scoprite come nel nostro articolo

Non ci si stanca mai di parlare della serie tv Euphoria quando si tratta di make-up e nail art. E la terza stagione, soprattutto in tema di manicure, ci sta regalando delle vere chicche. Da elemento decorativo a vero codice espressivo, le manicure diventano un segno distintivo capace di rivelare sfumature profonde dei personaggi.

La mente dietro le nail art di Euphoria

La firma è quella della nail artist Caroline Cotten che lavora con estrema precisione, anche senza avere un brief preciso su quello che sarà il make-up sfoggiato dal personaggio, come rivela lei stessa in un post su Instagram. Però il risultato è sotto gli occhi di tutti: le unghie riescono a dialogare perfettamente con i costumi, rafforzando l’identità dei personaggi e contribuendo a definirne il percorso emotivo.

Toni traslucidi e finiture più delicate emergono nei momenti di vulnerabilità, mentre colori saturi, dettagli luminosi e applicazioni tridimensionali segnano le fasi di maggiore affermazione. Uno degli aspetti più riusciti è, infatti, la capacità di evitare schemi rigidi. Le manicure si trasformano insieme ai personaggi, seguendone le evoluzioni senza cristallizzarsi in un’estetica fissa. Questo approccio consente di restituire una rappresentazione più autentica, in cui anche i dettagli partecipano alla costruzione del racconto. Insomma, come dire: Euphoria si candida a diventare la serie che ha fatto la storia del make-up e delle nail art.

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