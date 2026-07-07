Luminosa, raffinata e versatile: la tendenza ispirata alle perle seduce celeb e appassionate di nail art con la sua eleganza discreta e catchy allo stesso tempo

Ci sono tendenze beauty che arrivano e scompaiono nel giro di una stagione, e poi ce ne sono altre che sembrano reinterpretare qualcosa di intramontabile. Le Pearly White Nails appartengono a questa seconda categoria. Ispirata alla luminosità morbida e raffinata delle perle, questa manicure sta diventando una delle più richieste del momento grazie alla sua capacità di apparire sofisticata e catchy ma senza risultare eccessiva.

Perché le Pearly White Nails sono più di un trend (e il ruolo delle celeb)

Il segreto del successo di questa nail art è nella scelta del colore, il bianco, che si veste di riflessi madreperlati che danno alle unghie un aspetto fresco e curato. Non si tratta della classica manicure bianca dal finish compatto e uniforme, ma di una versione più luminosa e sfaccettata. A contribuire alla diffusione del trend sono state anche numerose celebrità. Hailey Bieber, ormai considerata una vera riferimento quando si parla di manicure di tendenza, ha contribuito a riportare sotto i riflettori le finiture luminose e impalpabili. Accanto a lei, Selena Gomez, che ha scelto più volte tonalità lattiginose e finish perlati, confermando il fascino di questa estetica. Tra le sostenitrici della tendenza figurano inoltre Anne Hathaway e Nicola Peltz Beckham, entrambe interpreti di uno stile femminile che punta sulla raffinatezza dei dettagli.

La versatilità delle Pearly White Nails

Uno degli aspetti più interessanti delle Pearly White Nails è la loro versatilità. Funzionano perfettamente nella versione più essenziale, con una semplice finitura perlata, ma possono essere anche arricchite con piccoli dettagli decorativi per chi desidera un risultato più ricercato. Microperle, accenti luminosi e applicazioni tridimensionali permettono di personalizzare la manicure senza snaturarne l'eleganza. Vale la pena provare, no?

Un trend che conquista (anche) le future spose

Non sorprende che questa tendenza abbia trovato tanto apprezzamento anche il mondo bridal. Le sfumature perlate, infatti, si sposano perfettamente con l'atmosfera romantica dei matrimoni e con la delicatezza degli abiti da cerimonia. Allo stesso tempo, però, si adattano con facilità alla quotidianità.

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