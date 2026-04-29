Minimal, luminose e curate nei dettagli: le expensive nails sono la nuova ossessione manicure che punta su colori naturali, finish brillanti e un effetto lusso discreto ma immediato

Il nuovo lusso in fatto di manicure? Sono le expensive nails, le unghie - quasi - nude e curatissime che trasmettono eleganza senza sforzo. Niente nail art, lunghezze contenute e una palette naturale per un look minimalista ma ricercato. Dopo la expensive skin e gli expensive hair, è il momento di puntare tutto su mani impeccabili dallo stile sobrio e contemporaneo.

A colpire è l’effetto high-end ultra naturale, che comunica lusso attraverso dettagli curati e una palette sofisticata. I colori protagonisti? Bianco perlato – con un richiamo glazed – marrone cioccolato, rosa ballerina, nude, beige e nocciola: tonalità morbide e universali che valorizzano ogni incarnato. Tra queste spicca anche il rosso classico, brillante e senza tempo, perfetto per dare carattere a una manicure essenziale.

Il vero segreto delle expensive nails? Non il colore ma la forma, ma l'effetto curato. Cuticole perfette, superficie uniforme e finish impeccabile fanno la differenza, trasformando anche la manicure più semplice in un prezioso dettaglio di stile.

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10 idee di expensive nails da provare subito per una manicure elegante e minimal

Abbiamo selezionato 10 nail look costosi da copiare assolutamente nella Primavera Estate 2026. Scorrete la lista e scegliete la vostra nuova manicure minimalista dei sogni.

1. Expensive nails in nude beige

Naturali e sofisticate, le unghie stondate si vestono di un beige morbido extra lucido.

2. Unghie sofisticate in rosso classico

Il colore intramontabile per eccellenza: il rosso brillante si porta su unghie corte e senza ornamenti.

3. Mini french manicure

Base rosa pastello e french sottilissima in bianco per un effetto pulito e ultra chic.

4. Expensive nail rosa lattiginoso

Semi trasparente e rosato – come i gloss più amati del momento – illumina le unghie con un effetto glazed delicato.

5. Unghie marrone cioccolato

Colore pieno, profondo e sofisticato su unghie corte: minimalismo allo stato puro.

6. Unghie rosa ballerina

Raffinate e discrete, perfette per mani curate dall’effetto naturale ma impeccabile.

7. Glazed donut nails chiare

Le unghie glassate continuano a conquistare: finish perlato e luminoso per un look elegante on trend.

8. Expensive nails: french manicure marrone

Sottile e delicata, abbina una base rosa creamy a una punta marrone per un twist moderno.

9. Unghie bianco perlato

Eleganti e luminose, funzionano sia su lunghezze corte che leggermente più affusolate.

10. Nail art 100% nude

Sembrano naturali, ma sono costruite nei minimi dettagli: la manicure invisibile che trasmette lusso assoluto.

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