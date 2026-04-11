Dalle nail tint alle sfumature mauve, passando per riflessi chrome leggeri: la manicure della stagione punta su naturalezza e dettagli misurati

Primavera fa rima con semplicità? Nel 2026 pare proprio di sì. Attenzione, però, perché anche quando le unghie primaverili semplici possono sembrare minimal, in realtà non vuol dire che chi le sceglie voglia rinunciare a comunicare una certa personalità; la differenza è che si esprime attraverso nuance morbide e scelte più misurate. I colori più gettonati sono i nude lattiginosi, i rosa cipria e i verdi appena accennati senza dimenticare il mauve che nelle ultime stagioni ha vissuto un vero e proprio momento di gloria. Questa sfumatura, sospesa tra rosa e viola, si distingue per la sua capacità di adattarsi a ogni incarnato e contesto senza risultare minimamente banale. Le interpretazioni più attuali la vedono protagonista in versioni lucide e pulite, oppure arricchita da design come effetti marmorizzati, piccoli accenti dorati o delicate sfumature tono su tono.

Unghie primaverili semplici: le nail tint

In linea con questa estetica si inserisce la crescente diffusione delle nail tint, considerate da molti esperti l’equivalente del “no-makeup makeup” applicato alle unghie. Si tratta di formule traslucide che non coprono completamente ma “perfezionano” il colore naturale con un risultato che è appena percettibile: la scelta ideale per chi vuole unghie curate ma non troppo impegnative.

Le forme più in voga e le micro french

Questi colori sono ideali su qualsiasi forma di unghia ma è innegabile che quelle corte o di media lunghezza siano oggi tornate protagoniste, sfatando il mito che solo lunghezze estreme possano risultare sofisticate. Al contrario, proprio sulle superfici più contenute si sviluppano alcune delle idee più interessanti come micro french sottilissime oppure manicure monocromatiche dai toni pastello soft. Le proposte più recenti dimostrano come bastino pochi dettagli – un piccolo cuore, una foglia stilizzata, una linea dorata – per ottenere un risultato elegante e originale.

Unghie primaverili semplici glazed, chrome e perlate

Chi desidera unghie primaverili semplici, non è però obbligato a mettere da parte la voglia di sperimentare. Tra le tendenze più attuali emergono le finiture chrome: se in passato erano associate a effetti specchiati e audaci, oggi si alleggeriscono in versioni più eteree con riflessi perlati, bagliori iridescenti e superfici “glazed” che catturano la luce con discrezione.

Flower power

Non possono mancare poi i motivi floreali che però sono aggiunti come piccoli dettagli su superfici lucide e opache oppure arricchite con un finish shimmer. Quale che sia, tuttavia, la vostra scelta, ricordate sempre che la cura della base è fondamentale e che la semplicità richiede rigore: unghie ben limate, cuticole curate e superfici uniformi diventano imprescindibili.

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