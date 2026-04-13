Il classico colore del periodo primaveril: le unghie fragola sono super gettonate. Ecco le nail art da copiare

Quando arriva il momento di scegliere lo smalto perfetto per la primavera, il rosso fragola resta sempre una certezza. Ci sono due possibilità: usarlo come colore unico per la manicure o come base da combinare con altre tonalità, creando così nail design ispirati al dolce frutto. Cercate ispirazione? Date un’occhiata alle unghie fragola più carine che abbiamo selezionato per voi.

Le manicure monocolore

Cambia il finish che può essere più o meno lucido, glitter inclusi.

Accent nail

Per chi non si accontenta di una nail art uniforme ma vuole qualcosa di più originale.

Unghie fragola carine

Sull'unghia può essere riprodotta la texture tipica della fragola. La nail art ideale per le più golose.

French manicure color fragola

Dalle punte rosso fragola alla accent nail, ecco una proposta da replicare asap.

Base nude o rosa con nail design

La base è neutra e il design contorna l'unghia lì dove è realizzata una frenche manicure. Molto colorata e molto primaverile.

In questo caso, invece, la base della nail art comprende diverse sfumature di rosa.

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