La manicure dell'estate 2026 è off-white. Scoprite la unghie bianco gesso più belle con la nostra selezione

Una delle maggiori tendenze nail estate 2026 è quella delle unghie bianco gesso. La manicure off-white torna a fare capolino tra i trend nail più cool. Ma come e perché scegliere questo colore? Ve lo raccontiamo in questo articolo.

Unghie bianco gesso a chi stanno bene

Elegante sulle pelli chiare e luminosissimo su quelle abbronzate, l’off-white è uno di quei colori che stanno bene praticamente a tutte. Un vero passe-partout da sfoggiare in ogni occasione. Quanto alla forma dell’unghia, non ci sono regole rigide: bastano mani ben curate per esaltarne tutto il fascino.

Smalto bianco gesso vs unghie bianco latte

Se il bianco gesso continua a essere il protagonista assoluto delle manicure dell'estate 2026, non mancano alternative più delicate come il bianco latte, una nuance sofisticata e versatile che conquista per la sua eleganza discreta. Solitamente proposto in una versione creamy e luminosa, può essere anche indossato in una versione più moderna con un finish matte ottenuto grazie a un top coat specifico. Da tenere d'occhio anche gli effetti perlati e iridescenti, che riportano in auge il fascino delle manicure anni Novanta in una chiave decisamente più raffinata e attuale.

Unghie bianco gesso: le proposte più belle

Vi abbiamo convinto a provare uno smalto white-off? Ecco una selezione delle proposte più glam per la vostra manicure estiva!

Unghie corte squadrate

Il bianco gesso non necessita di unghie extra long.

Double french manicure

La proposta bianco + rosa nude dedicata alle appassionate della french manicure.

Unghie bianco latte

La tendenza più hot del momento.

Opache con lunetta colorata

Per chi non vuole rinunciare alle tonalità fluo.

Unghie bianche con finish perlato

Il mood è anni Novanta.

Geometriche

Una nail art decisamente estrosa.

Unghie ballerina

Chrome effect

Altro nail look molto gettonato.

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