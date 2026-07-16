Candide, chic, irresistibili: le unghie off-white da sfoggiare tutta l’estate
Una delle maggiori tendenze nail estate 2026 è quella delle unghie bianco gesso. La manicure off-white torna a fare capolino tra i trend nail più cool. Ma come e perché scegliere questo colore? Ve lo raccontiamo in questo articolo.
Unghie bianco gesso a chi stanno bene
Elegante sulle pelli chiare e luminosissimo su quelle abbronzate, l’off-white è uno di quei colori che stanno bene praticamente a tutte. Un vero passe-partout da sfoggiare in ogni occasione. Quanto alla forma dell’unghia, non ci sono regole rigide: bastano mani ben curate per esaltarne tutto il fascino.
Smalto bianco gesso vs unghie bianco latte
Se il bianco gesso continua a essere il protagonista assoluto delle manicure dell'estate 2026, non mancano alternative più delicate come il bianco latte, una nuance sofisticata e versatile che conquista per la sua eleganza discreta. Solitamente proposto in una versione creamy e luminosa, può essere anche indossato in una versione più moderna con un finish matte ottenuto grazie a un top coat specifico. Da tenere d'occhio anche gli effetti perlati e iridescenti, che riportano in auge il fascino delle manicure anni Novanta in una chiave decisamente più raffinata e attuale.
Unghie bianco gesso: le proposte più belle
Vi abbiamo convinto a provare uno smalto white-off? Ecco una selezione delle proposte più glam per la vostra manicure estiva!
Unghie corte squadrate
Il bianco gesso non necessita di unghie extra long.
Double french manicure
La proposta bianco + rosa nude dedicata alle appassionate della french manicure.
Unghie bianco latte
La tendenza più hot del momento.
Opache con lunetta colorata
Per chi non vuole rinunciare alle tonalità fluo.
Unghie bianche con finish perlato
Il mood è anni Novanta.
Geometriche
Una nail art decisamente estrosa.
Unghie ballerina
Chrome effect
Altro nail look molto gettonato.
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