Quando fuori ci sono 30 gradi, l’espresso bollente perde fascino: entra in scena il caffè frappè, freddo e cremoso. In pochi minuti diventa la tua pausa estiva più golosa, con varianti per ogni gusto.

Trenta gradi fuori, la moka che sbuffa in cucina e l’idea di bere un espresso bollente vi entusiasma zero. In Grecia, davanti a una scena del genere, avrebbero già risolto con un bicchiere alto pieno di ghiaccio e schiuma: il caffè frappè.

Parliamo di una bevanda fredda, cremosa, pronta in circa tre minuti con quello che avete in dispensa. Perfetta per la pausa lavoro, il dopo pranzo o una colazione diversa, quando volete qualcosa di freschissimo ma non volete rinunciare alla vostra dose di caffeina.





Cos’è il caffè frappè e perché è perfetto per la pausa estiva

Il caffè frappè nasce in Grecia ed è diventato quasi una bevanda nazionale. Secondo Wikipedia, l’invenzione risale al 1957, durante la Fiera di Salonicco, quando un rappresentante scoprì per caso che il caffè solubile, agitato con acqua, faceva una schiuma irresistibile.

La ricetta tradizionale prevede caffè istantaneo, acqua, zucchero e, se piace, un po’ di latte. Il risultato è un caffè freddo lungo, con un cappello di schiuma denso che occupa metà bicchiere. Più "da sorseggiare" che da buttare giù in un colpo solo, ideale per una pausa lenta anche se si prepara in un attimo.

Rispetto al classico caffè shakerato italiano, che usa espresso, ghiaccio e zucchero shakerati, il frappè è più cremoso e meno alcolico di molti cocktail al caffè. E soprattutto si realizza senza bisogno di una macchina da bar.





Ingredienti e varianti: dalla versione greca a quella cremosa

Per un bicchiere alto di caffè frappè base vi servono:

- 2 cucchiaini di caffè solubile

- 1-2 cucchiaini di zucchero (o dolcificante)

- 2-3 cucchiai di acqua fredda per montare

- 80-100 ml di acqua fredda per allungare

- 3-4 cubetti di ghiaccio

Questa è la versione più vicina a quella greca, leggera e senza latte. Se volete qualcosa di più goloso, potete trasformarla in frappè cremoso: sostituite parte dell’acqua con latte freddo. Per esempio, 50 ml di acqua e 50 ml di latte intero o parzialmente scremato.

Per chi preferisce il veg, il latte si cambia senza problemi con bevande di soia, avena o mandorla non zuccherate. La soia rende il risultato più cremoso, l’avena dà una nota dolce naturale, la mandorla è perfetta se amate i sapori più intensi.

Esiste poi la versione “dessert”: stessa base di caffè, ma aggiungendo un po’ di panna fresca o una pallina di gelato alla vaniglia. Non sarà proprio da pausa light, ma per un dopocena tra amici fa sempre la sua figura.





Caffè frappè in 3 minuti: il procedimento passo passo

1. Prendete un bicchiere alto e resistente. Versate sul fondo il caffè solubile, lo zucchero e 2-3 cucchiai di acqua fredda.

2. Montate con un montalatte o con un piccolo frullino a immersione finché il volume raddoppia e la schiuma diventa compatta e chiara. Bastano 30-40 secondi.

3. Aggiungete i cubetti di ghiaccio. Versate a filo l’acqua fredda e, se lo usate, il latte, fino a pochi centimetri dal bordo. Mescolate con una cannuccia o un cucchiaino, senza rompere troppo la schiuma.

Niente frullino? Nessun problema. Mettete caffè, zucchero e acqua in un barattolo con coperchio o in uno shaker per cocktail, chiudete bene e agitate con energia per 20-30 secondi. Otterrete una schiuma leggermente diversa ma comunque soffice.

Se non amate il caffè solubile, potete utilizzare una tazzina di espresso dalla moka, ben freddo. In questo caso montate prima zucchero e caffè con un goccio di latte freddo, come per la classica cremina del caffè “alla napoletana”, e poi aggiungete ghiaccio e latte o acqua a piacere.





Trucchi da barista ed errori da evitare

Il segreto del frappè è tutto nella schiuma. Per farla venire bene, l’acqua non deve essere bollente: temperature troppo alte rovinano l’aroma del caffè istantaneo e la schiuma si smonta più in fretta. Meglio acqua fredda o al massimo tiepida per la prima emulsione.

Attenzione anche ai cubetti di ghiaccio. Se riempite il bicchiere solo di ghiaccio, il gusto diventa acquoso. L’ideale è coprire il fondo con 3-4 cubetti e, se vi piace molto freddo, usare acqua già tenuta in frigo.

Se il risultato è troppo amaro, aggiungete un filo di latte in più o un mezzo cucchiaino di zucchero e mescolate delicatamente. Se invece è troppo dolce, allungate con un po’ di acqua e un cubetto di ghiaccio extra.

Per una schiuma ancora più cremosa, soprattutto nelle versioni senza latte vaccino, potete usare una bevanda vegetale alla soia o all’avena, più ricca di proteine rispetto a quella di riso.





Pausa freschissima ovunque: casa, ufficio, spiaggia

Per avere il caffè frappè pronto in qualunque momento, potete preparare in anticipo un piccolo “concentrato”: mescolate caffè solubile, zucchero e poca acqua in un barattolo, tenetelo in frigo e, al momento, versate nel bicchiere con ghiaccio, acqua e latte.

In ufficio funziona benissimo il bicchiere termico con tappo: preparate il frappè al mattino, tenetelo nella borsa frigo con qualche cubetto di ghiaccio in una bustina a parte e unite il ghiaccio solo poco prima di berlo.

Per la spiaggia, via libera al ghiaccio tritato e alle cannucce riutilizzabili. Abbinatelo a frutta fresca, biscotti secchi o una fetta di torta allo yogurt e la vostra pausa freschissima diventa istantaneamente più interessante di qualunque caffè del distributore.