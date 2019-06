Amate le unghie colorate? Provate la tendenza tie-dye: facile da realizzare e perfetta per questa estate!

Le unghie colorate sono un must per l'estate! Questa stagione ha fatto il suo grande ritorno il tie-dye, dalle tonalità super vivaci e psichedeliche che ricordano il mood hippie della Summer of Love.

La nail art tie & dye non è troppo difficile da realizzare. Potete applicare i diversi colori con un pennellino da nail art creando effetti geometrici o a spirale, aiutarvi con uno stuzzicadenti per miscelare le tonalità o utilizzare una spugna per un bellissimo effetto gradiente.

Potete optare per abbinare tutti i colori dell'arcobaleno o puntare su un effetto più discreto limitandovi a due o tre tonalità.

Per darvi la giusta ispirazione, abbiamo selezionato i migliori nail look a tema visti sui social.

Psychedelic



Un design ipnotico e una rapsodia di colori che ci trasportano immediatamente nel 1968.



Sulle punte



Per chi vuole andarci piano con il colore, una variante di french con effetto tie & dye solo sulle tip.



Tono su tono



Se non amate l'effetto arcobaleno, limitatevi a scegliere tre tonalità, optando magari per una accent nail.



Sunny

Lo smalto giallo è un grande trend di questa estate. Provate a renderlo ancora più particolare con un tie-dye nelle tonalità dell'arancio o del rosa.



Marble

Un effetto marmorizzato per un tie-dye molto sfumato, da realizzare su una base di smalto bianco per far risaltare i colori.



Graffiti

Un tie-dye acquarellato con decorazioni nere a contrasto.



Rainbow



Più colori ci sono e meglio è, in questo caso vale la regola del more is more!



Pastel



Un'idea molto cool per abbinare i colori fluo a quelli pastello, senza rinunciare a nessuno stile.



Credits Ph.: Mondadori Photo, Pexels