Le dive scelgono i colori di tendenza - dal nude al nero - per abbinamenti eleganti. Scoprite le nail art più belle!

Le celebrity rispolverano la tendenza nude manicure sul red carpet giocando ad abbinare la nail art con i long dress o gli accessori.

Dalla manicure rosa corallo al bianco lattiginoso - un colore che va per la maggiore - le star si affidano ai nail artist e fanno benissimo, anche quando optano per una tonalità dark.

I risultati ci convincono: vi diciamo quali sono le migliori nail art sfoggiate sul tappeto rosso. Date un occhio e trovate l'ispirazione per la vostra prossima manicure!

Antracite

Lacca grigio fango dall’effetto specchio per l'attrice Phoebe Waller-Bridge.

Ci piace molto l'abbinamento con il long dress rosa nude.

Dark

Il nero - sia nella versione opaca sia in quella più lucida - è tra i colori più edgy della stagione.

Ci piace la scelta di Kerry Washington che abbina la manicure alla gonna.

Rosa lattiginoso

Ton sur ton per l'attrice Emanuela Postacchini.

Ci piace moltissimo l'effetto total look e la forma scelta per le unghie.

French manicure

La classica nail art si impreziosice con un tocco dorato.

Ci piace la scelta originale di Nicole Scherzinger.

Rosa cremoso

Il rosa nude è il colore più gettonato dalle star, come dimostra la scelta di Julissa Bermudez.

Ci piace l'accostamento con il giallo pop.

Short nails

Le unghie lunghe sono fuori moda. Sulla versione corta è ancora il nude a dominare.

Ci piace la nail art di Keltie Knight che fa contrasto con gli accessori e i gioielli.

Trasparente

Per chi invece, come Padma Lakshmi, preferisce un'unghia lunga e un finish discreto, uno smalto rosa trasparente è la scelta giusta.

Ci piace il contrasto con la pelle scura.

A stiletto

Un'altra variante per unghie extra long.

Ci piace l'effetto più "aggressivo" sulle mani di Niecy Nash.

Olografico

Per chi ama sognare e non vuole una nail art che passi inosservata.

Ci piace l'abbinamento con il tessuto luminoso dell'abito da principessa. Complimenti, Eris Baker.

Rosa corallo

Una tonalità senza tempo.

Ci piace l'accostamento che fa Jameela Jamil con l'abito e l'accessorio color tiffany.

