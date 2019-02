Elegante e chic, lo smalto nude è un passe-partout adatto a tutte, basta scegliere la tonalità giusta

Queen Elizabeth, Kate e Meghan lo sanno già da molto tempo e ormai hanno fatto scuola: se si vogliono avere le mani sempre in ordine e una manicure impeccabile, lo smalto nude è la scelta migliore. E se sulle passerelle imperversano altre nuance più accese e vivaci, fantasie strabilianti ma difficili nella quotidianità, le naked nails sono l’alternativa più efficace, nuovo simbolo di eleganza.

Nude, beige, ballerina: come scegliere la tonalità



Impeccabile, pratico, elegante e adatto a qualsiasi look: ecco perché lo smalto nude piace tanto. Come si sceglie la propria tonalità? In base al proprio tono e sottotono epidermico.



Per le pelli più chiare se non addirittura diafane, le sfumature da scegliere sono quelle sul rosato, una tonalità cremosa infatti che non sottolinea il pallore delle mani. Per chi invece ha una pelle media, teoricamente sono perfette tutte le tonalità, in pratica però andrebbero evitate quelle che tendono troppo al giallo e al rosa; sono ideali per esempio nuance come i beige cremosi oppure i pesca molto chiari, così che illuminano, o ancora i taupe, molto eleganti, e tutte le tonalità che tendono leggermente al nocciola.

Le pelli scure invece si possono affidare ai rosati-beige così da creare un contrasto molto chic con la loro tonalità naturale; meglio evitare invece quelli tendente al grigio che non esaltano appieno la pelle.

Graphic: Elisa Costa

Credit Ph: Mondadori Photo