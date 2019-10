Minimal o posh? Le unghie con linee geometriche sono l'idea glam del momento

La nail art del momento vuole unghie abbellite da linee geometriche, l'idea glamour per la manicure autunno inverno 2019-2020.

Una sola linea colorata sulle unghie o motivi di righe decorative regalano un tocco in più alla nail art, rendendola ogni volta diversa e personale al 100%.

Abbiamo selezionato per voi le migliori nail art con linee di questa stagione: lasciatevi ispirare e trovate il look giusto per le vostre unghie!

Rose gold

Unghie oro rosa a stiletto dalla finitura a specchio. Il tocco in più è dato dall'accent glitterato con linea nera sull'anulare.

Black is back

Il classico smalto nero su unghie naturali stondate viene illuminato da un accent effetto marmo e linee orizzontali bianche.

Side matte

Side french manciure accent in rosso opaco e linee nere: so cool.

Total matte

Unghie opache extra lunghe con decorazioni geometriche a contrasto in nero e shade fluo.

Autumn glam

Unghie a mandorla color cioccolato con accent sull'anulare creato con foglia d'oro e linee geometriche sottili.

Precious chic

Unghie naturali corte in tinta multicolore con accent sull'indice.

Side french

La nuova frech manicure è laterale, eccola arricchita da sottili linee nere.

Geo almond

Unghie a mandorla in nuance a contrasto: bianco, nero e taupe.

Nude on nude

Nude opaco a contrasto con l'unghia naturale il cui look è ulteriormente enfatizzato da sottili linee bianche.

Minimal look

Unghie nude e linee orizzontiali black & white per una nail art minimale super cool.

Credits Ph.: Essie.com / DHgate.com / Ostty.com