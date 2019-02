La nail art a fiori del momento giocando con gli effetti in rilievo creando unghie scultura con decorazioni in acrilico

Volete provare una manicure originale e d'impatto? La risposta è la nail art floreale, dolce e romantica, perfetta per le amanti della natura e per chi non rinuncia mai a un tocco di femminilità.

La tendenza propone una decorazione floreale in rilievo, da realizzare con acrilico in 3D per un effetto tridimensionale che non vi farà passare inosservate.

Il nostro consiglio? Realizzate i fiori su una base di smalto nude se volete un risulato delicato o, in alternativa su uno smalto scuro come il viola se preferite un effetto più strong.



Scoprite tutte le ispirazioni più belle da copiare.



Fiore bianco su smalto dark



Nail art floreale in rilievo realizzata come accent nail su una base di smalto viola scuro, su un contrasto di finish tra smalto lucido e opaco.



Fiori e cristalli



Un unico fiore candido contornato da cristalli swarovski rende particolare e preziosa questa manicure con baby boomer nails dalla forma a mandorla.



Tono su tono



Se volete provare l'effetto in 3D mantenendo comunque un look discreto per le vostre unghie, optate per una soluzione tono su tono, con una base di smalto rosa lattiginoso e decorazioni floreali in tinta.



Orchidee



Una manicure ricercata realizzata con una base di smalto color malva e una decorazione in rilievo di orchidee bianche.



Fiori e perle



Le unghie baby boomer a mandorla sono la base perfetta per questo tipo di nail art. Realizzate tanti piccoli fiorellini come accent nail e applicate una perlina al centro di ogni fiore.



Stile realistico



Per le più esperte, ecco una nail art assolutamente realistica che ricorda un prato fiorito umido di rugiada.



Purple



Sofisticata e particolare, ecco una nail art con accent nail floreale in rilievo viola, tono su tono con la base di smalto dal finish perlato.



Credits Ph.: Unsplash - Artwork by Elisa Costa