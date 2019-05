Vi piacciono le decorazioni per unghie divertenti? Allora la nail art che fa per voi si ispira al mondo dei cartoni animati



Il minimalismo non fa per voi? Allora adorerete questo nail look divertente e spiritoso, dedicato a chi ama le unghie super colorate e le decorazioni molto particolari.

Si chiama nail art cartoon ed è lo stile che sta impazzando anche tra le star. Non è raro infatti vedere sui red carpet delle unghie a tema cartoni animati o fumetti, un vero e proprio inno alla cultura pop.

È necessaria una buona dose di autoironia per sfoggiare i vostri personaggi preferiti sulle unghie, lo stile perfetto per chi non ama prendersi troppo sul serio.

Che amiate i cartoon americani o i personaggi degli anime made in Japan, lasciatevi ispirare dalla nail art più allegra del momento.

Sailor moon



Stendete uno smalto lilla come base e applicate degli sticker di Luna e Artemis alla base.



Disney



Non poteva mancare ovviamente una nail art a tema Mickey Mouse e Minnie, dolce e romantica con smalto glitterato abbinato.



Peanuts



Un omaggio agli indimenticabili personaggi creati da Schulz, da Snoopy a Charlie Brown.



Dumbo



Una nail art dai colori psichedelici e a tema circense, dedicata al tenerissimo elefantino.



Looney Tunes



Doppia accent nail dedicata a Wile E. Coyote e Beep Beep.



Totoro



Una nail art delicata in perfetto stile Studio Ghibli.



Pokémon

In omaggio al film una manicure tutta dedicata a Pikachu.



Simpson



La nail art per tutti i fan della famiglia più disfunzionale d'America.



Spongebob



L'idea perfetta per le vostre unghie estive.



Credits Ph.: Getty Images