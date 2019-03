Migliori Smalti. Come scegliere lo smalto perfetto per le unghie? Colori e marche migliori del 2019 e consigli su smalti gel, trasparenti e semipermanenti

Migliori Smalti 2019

Quali sono i migliori smalti del 2019? Le tendenze nails quest'anno ci propongono delle manicure dai colori d'impatto ed essenziali allo stesso tempo.



Fanno il loro grande ritorno le unghie dark e per questa stagione non potete farvi mancare i migliori smalti neri, dal colore pieno, lucido e dalla formula super resistente.





Tra i trend ritornano i grandi intramontabili, come i migliori smalti rossi di sempre che rendono le vostre mani sempre classy, per elevare tutto il look.

Il nuovo nude, sempre amatissimo, raggiunge il massimo dell'essenzialità. Si realizza infatti con i migliori smalti trasparenti lucidi, la scelta ideale se non amate i colori sgargianti ma volete comunque una manicure impeccabile.

Per mani sempre a posto, dovete ovviamente puntare sugli smalti che durano di più. Le opzioni sono molte, ci sono delle ottime formule di smalto classico che resistono per molti giorni, fino ai migliori smalti effetto gel, per dimenticarvi dei ritocchi per un'intera settimana o più.

Se volete invece ottenere una durata ancora più prolungata dovete orientarvi sui migliori smalti semipermanenti, ma in questo caso non potete ricorrere al fai da te e dovete invece affidarvi a un ottimo salone professionale.

Qual è il vantaggio dello smalto semipermanente? Vi permette di avere delle unghie impeccabili, senza dover pensare a sbeccature e ritocchi, fino a più di due settimane. Vi consigliamo di rivolgervi sempre a un bravo professionista, perché la fase di rimozione dello smalto è piuttosto delicata e potreste rischiare di danneggiare le unghie.



L'applicazione dello smalto semipermanente avviene in vari step. Dopo un'accurata manicure, la superficie dell'unghia viene opacizzata con un buffer. A questo punto si procede con l'applicazione della base che verrà polimerizzata nella lampada UV/LED. Vengono fatte due applicazioni di smalto, ognuna delle quali prevede il passaggio nella lampada e infine si applica il top coat, fissato anch'esso sotto la lampada. Infine, l'unghia viene sgrassata con un cleanser specifico.





Per chi preferisce il fai da te ma vuole comunque ottenere un risultato semi-professionale, ci sono gli smalti a effetto gel. Sono l'ideale se non avete molto tempo da dedicare ai vostri nail look e non volete cambiare colore di smalto ogni giorno. Inoltre, hanno tempi di asciugatura brevissimi, per cui non perderete più un intero pomeriggio per avere unghie al top.



Gli smalti effetto gel vengono applicati in due step molto semplici e veloci, e non prevedono l'utilizzo di lampada UV/LED. La loro particolarità è nella texture e nella resa, super lucida, dal colore pieno, intenso e coprente. Il top coat a effetto gel, spesso abbinato allo smalto, garantisce una brillantezza extra, sigilla lo smalto garantendo che non ci siano sbeccature fino a oltre una settimana e rende la superficie delle unghie levigata e priva di difetti.



Un altro vantaggio? La rimozione avviene semplicemente utilizzando un normale solvente per unghie.







C'è poi chi non ama gli smalti colorati, le nail art elaborate e le manicure dallo stile estroso. Ma non per questo significa che rinuncia ad avere delle unghie ben curate, adatte a essere sfoggiate in tutte le occasioni, anche in quelle più formali. In questo caso una manicure minimale è la soluzione più adatta, in un senso ancora più essenziale rispetto al classico smalto nude.

Le unghie lucide, con uno semplice smalto trasparente, risultano eleganti senza essere too much e mettono in risalto una manicure realizzata a regola d'arte. Potete applicare direttamente un top coat oppure uno smalto specifico con proprietà trattanti, per esempio ad azione indurente, che funziona anche come base coat.



Il vantaggio di un nail look di questo tipo? Si abbina a qualsiasi outfit e beauty look, non dovete infatti preoccuparvi dei classici abbinamenti tra smalto e rossetto e pensare a quali colori coordinare.





Passiamo ora a uno stile diametralmente opposto, ma non meno ricco di fascino. Questa stagione ritorna come grande trend lo smalto nero - da sfoggiare tranquillamente anche di giorno durante la bella stagione - che ormai è stato sdoganato da un utilizzo alternative per essere eletto a colore più sofisticato da sfoggiare sempre.

Come si porta? A noi piace tanto sulle unghie corte, squadrate o arrotondate, ma se preferite un mood più aggressive viene proposto anche su unghie più lunghe a mandorla e a punta.



È sicuramente un colore che porta subito l'attenzione sulle vostre mani e sulla forma delle vostre unghie. Per portarlo al meglio curate sempre le cuticole e non dimenticate di fare una manicure settimanale. Ma anche lo smalto riveste un ruole fondamentale.



I migliori smalti neri hanno una buona coprenza e una formula che garantisce un'ottima durata, perché le sbeccature sullo smalto nero si notano subito e rendono il look trascurato.





Se amate invece i look più classici e volete sentirvi un po' una femme fatale, lo smalto rosso è il colore evergreen che fa per voi. Acceso, vibrante o più profondo, sappiate che c'è uno smalto rosso per ciascuna di voi. Tutto sta nel trovare il punto di rosso che più si armonizza con i vostri colori.



Se avete la pelle chiara e un sottotono freddo, orientatevi sugli smalti rossi con una punta di blu all'interno e tendenti al rosso cremisi. Avete la pelle media o scura e il sottotono caldo? Il vostro rosso è a base calda, con una punta di giallo all'interno, dal rosso vermiglio alle tonalità leggermente aranciate.

Ci sono poi colori passepartout che stanno bene proprio a tutte, come il rosso scarlato dal sottotono neutro e bilanciato e il rosso scuro, fino al color vino. Su quale forma di unghia rende al meglio? Sicuramente su quelle più classiche e femminili, da quelle ovali a quelle a mandorla, di media lunghezza.

Qualunque sia lo stile e il colore che scegliate, l'importante è che lo smalto sia di ottima qualità e vi garantisca una buona durata e resistenza. Non c'è niente di peggio che ritrovarsi con la manicure rovinata nel bel mezzo di un'occasione importante e dover ricorrere a rimedi d'emergenza.



Fortunatamente, i migliori brand di smalti offrono formule all'altezza di ogni situazione e ci sono opzioni adatte a tutte le tasche. Possiamo trovare smalti che durano a lungo anche tra i marchi low cost, così come tra quelli professionali.

Una soluzione ottimale è costituita dagli smalti a effetto gel, ma possiamo ottenere un buon risultato anche con gli smalti tradizionali, a patto di seguire scrupolosamente le regole per una buona manicure. Applicate sempre una base, stendete due mani di smalto sottili e sigillate bene il tutto con un top coat eccellente. È fondamentale lasciar asciugare alla perfezione ogni passata di smalto prima di passare alla successiva.

Credits Ph.: Mondadori Photo