Avete voglia di un nuovo smalto rosso? Scoprite la nostra selezione dei migliori, tutti i colori più iconici dei brand top



Tra i colori di smalti più amati in assoluto, e che continuano a essere di tendenza stagione dopo stagione, c'è lo smalto rosso, l'evergreen intramontabile di ogni manicure.

Scarlatto, acceso, scuro o cremisi, gli smalti rossi hanno una miriade di sfumature e tonalità differenti, non farete fatica a trovare quello giusto per voi.

Come portarlo al meglio? Trattandosi di un colore così importante, considerate che tutta l'attenzione sarà sulle vostre mani. Se volete un look davvero d'impatto, coordinate il colore dello smalto con quello del rossetto.

Optate per una manicure semplice, con unghie arrotondate per non avere un look troppo strong. Se amate la nail art, adottate uno stile minimal, magari giocando con gli spazi negativi.

Volete scoprire quali sono i 10 migliori smalti rossi? Date un'occhiata alla nostra selezione e scegliete quello che fa per voi.





La IT-shade della gamma è l'iconico rosso Dior. Le speciali resine e i polimeri utilizzati regalano un effetto laccato, dal finish super lucido e dal colore pieno, simile a quelle di una manicure in gel.



Tra i tanti smalti rossi più amati della maison, il nostro preferito è questo rosso cremisi intenso e profondo, con un tocco di blu all'interno, particolarmente adatto sulle pelli chiare.



Insieme al rossetto abbinato, il rosso di Revlon ha fatto la storia del make up. Per chi cerca il perfetto smalto rosso ladylike.



Una shade di rosso scarlatto estremamente brillante, che richiama il rosso lacca cinese, con un finish quasi glossato.



Il rosso profondo per chi cerca una tonalità estremamente elegante e chic. Esiste anche il rossetto abbinato.



Nella collezione di smalti non poteva mancare il rosso iconico delle scarpe più desiderate di tutti i tempi.



Lo smalto che garantisce una durata impeccabile simile allo smalto gel per 7 giorni, in una tonalità di rosso scuro profondo, con una punta di marrone.



Un'altra tonalità di rosso must-have da abbinare al rossetto da anni best-seller del marchio.



Tra i tantissimi rossi offerti dal brand, il nostro preferito è questo rosso metallizzato, dal fascino rétro.



Il rosso più acceso, vibrante e ad altissimo impatto. È un rosso ciliegia perfettamente neutro, dalla resa piena e lucida.



Credits Ph.: Mondadori Photo