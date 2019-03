Amate la semplicità? Una manicure semplice con smalto trasparente lucido è quello che fa per voi, scoprite i 10 migliori



A volte, le cose semplici sono le più belle. Le unghie nude sono un trend che non passa mai di moda, e questa stagione lo stile understated si fa ancora più essenziale.

Le unghie sane e ben curate vengono messe in risalto in tutta semplicità, con una semplice passata di smalto trasparente lucido. Dopo aver fatto una manicure meticolosa, senza dimenticarvi di prendervi cura delle cuticole, terminate il procedimento con una passata di smalto dal finish brillante.



Potete applicare direttamente un top coat a lunga durata e a effetto gel, o un prodotto 2 in 1 ad azione nutriente e rinforzante, che possa funzionare sia da base che da top coat. Avrete così un look naturale ma molto curato, da sfoggiare in tutti i tipi di occasioni.



Abbiamo selezionato per voi i 10 migliori smalti lucidi trasparenti.



Un top coat che garantisce brillantezza, lunga durata e un effetto levigante, dal brand di smalti più chic.





Base coat e top coat in un unico prodotto, con un'azione indurente e idratante per unghie fragili e che tendono a spezzarsi.



Uno smalto trasparente e lucido con molti benefici, oltre a poter essere utilizzato come base e top coat, stimola la crescita, rinforza le unghie e resiste a lungo con effetto gel.



Una soluzione low cost ad alte prestazioni, mantiene il finish brillante fino a 7 giorni.



Un prodotto 2 in 1 con un effetto levigante, previene l'ingiallimento delle unghie e ha un finish extra lucido glossato.



Uno smalto trasparente arricchito con oli per mantenere le unghie sane e nutrite.



Top coat a effetto gel con un effetto riempitivo e levigante che mantiene le unghie sane.



Una formula 6-free per rispettare al meglio le unghie e vegan-friendly.



Un prodotto 3 in 1 che agisce da base coat, rinforzante e top coat.



Dal prodotto cult tra i top coat una formula che regala un effetto gel a lunga durata che asciuga in pochi istanti.



Credits Ph.: Mondadori Photo