Smalti che durano a lungo senza sbeccarsi? Abbiamo selezionato per voi i prodotti migliori che non necessitano di lampada UV/LED



Siete alla ricerca di una soluzione che vi permetta di sfoggiare una manicure impeccabile a lungo? La semipermanente non è la vostra unica opzione!



Se preferite occuparvi voi stesse delle vostre unghie e non volete utilizzare una lampada UV/LED, le formule più innovative degli smalti contengono speciali polimeri e resine che regalano un effetto lucido e levigato molto simile a quello delle manicure professionali. Si chiamano infatti smalti a effetto gel e, con l'utilizzo di un apposito top coat, fanno durare la manicure senza sbeccature per almeno 7 giorni (e in alcuni casi anche oltre).



Ma anche tra gli smalti classici troviamo ottime formule a lunga durata che arrivano a durare fino a una settimana.



Volete scoprire quali sono i migliori? Abbiamo scelto per voi i 10 smalti che durano più a lungo (senza dover utilizzare una lampada).



È forse il più amato tra gli smalti a effetto gel, l'opzione senza lampada a differenza della nota Shellac. La durata perfettamente intatta è garantita per sette giorni. Dopo il colore va applicato lo speciale top coat.



Ha un prezzo più che abbordabile e offre un risultato molto simile a una manicure professionale. La durata dello smalto? Fino a 14 giorni!



Gli smalti normalmente in gamma sono già molto duraturi, ma questa formula a effetto gel velocizza i tempi di asciugatura e regala un effetto ancora più brillante.



Parlando di grandi classici e prodotti cult, gli smalti classici OPI sono sempre stati tra i migliori in fatto di performance. Dalla loro hanno i tantissimi colori disponibili, un'applicazione veloce e una durata che arriva ai 7 giorni.



Una formula 8-free super resistente che vi promette 10 giorni di fila senza sbeccature.



Smalto a effetto gel da abbinare al top coat per una durata fino a 14 giorni. La cosa migliore? Il prezzo mini per un risultato top.



Colori pieni (sono più di 100), brillanti, con un effetto levigante e un finish glossato.



Una piacevole sorpresa tra gli smalti tradizionali, made in Italy e con formula 5-free. I colori sono pieni e particolari, la stesura è semplice, l'asciugatura rapida e lo smalto dura una settimana (con top coat).



Anche in questo caso, una formula tradizionale 8-free ad altissime prestazioni. Colori ricchi e lunghissima durata, con un effetto levigante e super brillante.



La formula naturale e vegan-friendly non compromette la resa e una lunga durata, disponibili in tantissime varietà di colori e texture particolari.



