Il nuovo trend nel mondo della nail art? Sono le scritte sulle unghie, per lanciare messaggi direttamente con le nostre mani

La nuova tendenza per la nail art è decisamente originale e molto semplice da realizzare.

Si tratta semplicemente di una manicure con scritte sulle unghie che possono assumere varie forme. Dalle logo nails (il trend no logo è ormai giunto al termine), alle unghie a "fumetto", fino alle scritte più minimal, con una sola lettera per unghia.

L'idea arriva direttamente dalle sfilate, dove le logo nails sono state interpretate anche in chiave minimal, con una semplice lettera dipinta sulle unghie.



Si può realizzare anche a mano libera, con un pennellino da nail art sottile.

Per la prossima stagione Autunno Inverno 2018-19, Vivienne Westood ha abbracciato il trend delle scritte sulle unghie per lanciare messaggi importanti attraverso le mani delle modelle, come per esempio la parola "human".



Lo scopo di questa nail art è proprio quella di lanciare messaggi sulle nostre unghie, che siano slogan, semplici messaggi simpatici con immancabile hashtag o i brand di cui condividiamo i valori.

Se non avete molta manualità, potete anche utilizzare degli sticker, soprattutto nel caso in cui vogliate sfoggiare i loghi dei marchi che più amate.

La versione più divertente di questo trend sono i messaggi sulle unghie in versione fumetto, realizzando dei veri e propri balloon. Provateli come accent nail o all'interno di una manicure super colorata e allegra. Da portare con il giusto spirito di ironia.

La tendenza - sopra le righe - delle logo nails arriva dalle nail artist coreane di fama internazionale, tra cui Mei Kawajiri, nota per le sue nail art coloratissime e anche eccessive. Tra queste, le logo nails dedicate a Louis Vuitton, perfette per le fan irriducibili o per chi non vuole prendersi troppo sul serio.

Un post condiviso da NAILS by MEI (@nailsbymei) in data: Mag 30, 2018 at 2:40 PDT

La nail artist Park Eunkyung, in arte Unistella, ha uno stile più minimal, da cui prendere ispirazione se volete provare il trend delle logo nails in maniera più semplice e discreta.

Un post condiviso da Park Eunkyung (@nail_unistella) in data: Giu 10, 2018 at 4:52 PDT

Credits Ph.: Getty Images, Mondadori Photo - Arwork by Elisa Costa