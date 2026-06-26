Le lip tint e i balsami labbra coreani conquistano l'estate grazie a formule leggere, idratanti e a lunga durata che uniscono make-up e skincare.



Con l'arrivo dell'estate, il make-up si alleggerisce e punta su prodotti pratici, freschi e capaci di resistere a caldo, umidità e giornate all'aria aperta. Tra i protagonisti della stagione spiccano le labbra, che si tingono di colori naturali e luminosi grazie al successo delle lip tint e dei balsami colorati ispirati alla K-Beauty.

Da anni la cosmetica coreana detta tendenze nel settore beauty, ma negli ultimi mesi il fenomeno delle tinte labbra ha raggiunto una nuova popolarità a livello globale. Il motivo è semplice: queste formule garantiscono un effetto naturale, una lunga durata e una sensazione di leggerezza quasi impercettibile. A differenza dei rossetti tradizionali, le lip tint colorano le labbra senza appesantirle, lasciando una sfumatura che resiste anche dopo pasti e bevande.

Il successo delle "juicy lips"

Le tendenze beauty dell'estate premiano un look fresco e luminoso, lontano dagli effetti opachi e ultra costruiti che hanno dominato gli anni passati. Le cosiddette "juicy lips" o "glass lips", ispirate al beauty look delle celebrity asiatiche e delle star del K-Pop, puntano su labbra dall'aspetto sano, idratato e leggermente brillante. Le nuove generazioni di lip tint combinano infatti pigmenti intensi e ingredienti trattanti come acido ialuronico, ceramidi e oli vegetali, trasformando il make-up in un vero gesto di skincare.

Anche i balsami labbra evolvono e diventano sempre più performanti. Non più semplici prodotti idratanti, ma trattamenti multifunzione capaci di nutrire, proteggere e donare un velo di colore naturale. Una risposta perfetta alle esigenze estive, quando si cerca comfort senza rinunciare a un aspetto curato.

Le lip tint e i balsami labbra da provare

Tra le tinte labbra coreane più apprezzate del momento spicca Peripera Ink Mood Glowy Tint, amata per il finish luminoso e l'effetto "labbra succose" che resta naturale e confortevole per ore.

Per chi desidera invece puntare sull'idratazione quotidiana, il riferimento è Laneige Lip Glowy Balm, balsamo bestseller che unisce nutrimento, morbidezza e una delicata brillantezza, ideale da portare sempre in borsa durante l'estate.

La tendenza conferma ancora una volta la forza della K-Beauty nel ridefinire il concetto di make-up contemporaneo: meno copertura, più comfort e una bellezza che valorizza la naturalezza. E quest'estate, il sorriso sarà senza dubbio il miglior accessorio da indossare.