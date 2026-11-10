Caldi, morbidi e avvolgenti come il filato più prezioso: i profumi effetto cashmere trasformano il piacere di indossare una fragranza in un'esperienza sensoriale irresistibile.

Morbido, prezioso e impalpabile, il cashmere è molto più di un filato. Delicato e avvolgente, è un piccolo lusso quotidiano che dona una sensazione di benessere. E se fosse possibile ritrovare quella stessa sensazione in un profumo? Le fragranze effetto cashmere nascono proprio da questa suggestione, traducendo in note olfattive il calore di un abbraccio, la delicatezza di una carezza e il piacere di sentirsi avvolti da qualcosa di straordinariamente soffice.

A ricreare questa particolare magia sono soprattutto muschi, legni cremosi, cashmeran - naturalmente! - , note cipriate e ambrate, spesso accompagnate da sfumature floreali o gourmand. Queste note sembrano quasi acquisire una consistenza tattile, evocando il contatto di un tessuto pregiato sulla pelle.

Nota: nonostante il nome, il cashmeran non si ricava dal cashmere. Si tratta infatti di una molecola di sintesi utilizzata in profumeria per le sue particolari sfumature legnose, muschiate e speziate. Il riferimento al celebre filato nasce dalla sensazione di calore e morbidezza che riesce a suggerire attraverso l'olfatto.

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I 10 profumi effetto cashmere da provare adesso

Perfetti per la stagione fredda, i profumi effetto cashmere invitano a riscoprire il lato più intimo e confortevole della profumeria. Abbiamo selezionato dieci fragranze da provare, per concedersi il piacere di indossare il cashmere anche in una dimensione olfattiva.

Un nuovo estratto di profumo intenso e ammaliante, perfetto da indossare in abbinamento ai maglioni più morbidi e preziosi. Attraversato da sfumature floreali, legnose e ambrate, è firmato da Dominique Ropion e Meabh McCurtin. Dal carattere classy, ha una persistenza estrema.

Un profumo-abbraccio, sottile ed evocativo, che ricrea il momento in cui due corpi si incontrano. Qui il cashmeran è accompagnato da violetta cipriata, legno di sandalo, muschio ed eliotropio. Un morbido prodigio in boccetta.

Muschio, vaniglia e spezie danno vita a un'alchimia profumata che brilla d'oro. Un profumo d'eccezione, elegante e mai invadente, che accompagna con una dolcezza sussurrata.

Il suo nome dice tutto: una mist per corpo e capelli che veste la pelle di un sottile velo di benessere. Come un raffinato maglione di cashmere, avvolge e conforta con le sue soffici note di mandorla, vaniglia, legno di sandalo e muschio.

Latteo e seducente, questo profumo è particolarmente carezzevole. Grazie all'originale mix tra frutta secca tostata, tuberosa, latte e legni venati di vaniglia, riesce a essere intrigante senza mai eccedere.

Speziato e coinvolgente, questo profumo unisex emana calore ed eleganza. Con il suo squisito blend di pompelmo e pepe rosa in apertura, seguiti da un cuore speziato di chiodi di garofano, cannella e cuoio, si posa sulla pelle in un'inconfondibile scia di legno di cashmere, cedro e note ambrate resinose.

Chi meglio di un marchio specializzato in filati pregiati poteva interpretare il fascino del cashmere attraverso un profumo? Royal Cashmere Essence è una fragranza dal carattere caldo e intenso, pensata per tradurre in un'esperienza olfattiva la ricchezza e la morbidezza del tessuto più prezioso. Una nuova interpretazione del lusso da indossare sulla pelle.

Il mandarino accende la composizione con un guizzo vivace, subito movimentato dalle note pungenti del pepe nero. Nel cuore, l'iris introduce una sfumatura cipriata, mentre l'ambra si fa protagonista di un fondo ricco e corposo. Il risultato è un profumo dalla personalità decisa, che interpreta il cashmere nella sua versione più lussuosa e opulenta.

Parte della collezione Rinascimento, questa fragranza nasce come omaggio all'amore romantico ed è dedicata «ai teneri innamorati che vivono l’uno dell’amore dell’altro». Il suo carattere floreale prende forma attraverso un bouquet di rosa, gardenia, gelsomino e mughetto, a cui labdano, ambra grigia, vaniglia e legno di sandalo aggiungono profondità e una sfumatura calda e sensuale. Un profumo che racconta il lato più romantico del cashmere.

Fresco e delicato, questo profumo interpreta la morbidezza del cashmere con un accordo floreale e muschiato che sa di pelle pulita e momenti di relax. Bergamotto e fiore di mandarino aprono la composizione con una nota luminosa, mentre ylang ylang e frangipani regalano una sfumatura cremosa ed esotica. Sul fondo, fava tonka e muschio salato aggiungono un calore discreto, come quello di un maglione leggero indossato sulla pelle nuda.

Credits Ph.: Getty Images

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