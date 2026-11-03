Ha fatto sognare mamme e figlie con la sua scia zuccherata: oggi Angel di Mugler, profumo culto degli anni 90, torna alla ribalta in versione Blush, più morbida e contemporanea.

Nel 1992 il marchio Mugler lancia sul mercato Angel, un orientale vanigliato che molti considerano il primo grande profumo gourmand della profumeria contemporanea. Patchouli protagonista, note di zucchero filato, vaniglia, caramello: un dessert trasformato in nuvola blu. Non tutte lo amarono subito, ma chi ci si riconobbe non lo ha più lasciato. Per anni è bastato entrare in una profumeria per sentire quella scia dolce, riconoscibile a metri di distanza.

Oggi quella stella torna a brillare forte. Il motivo ha molto a che fare con il revival degli anni '90, ma anche con una nuova generazione. Queste ragazze scelgono i profumi come scelgono le serie da guardare: connesse, informate, nostalgiche per cose che non hanno mai vissuto. Dentro questo ritorno si inserisce Angel Blush, nuova declinazione più soffice e muschiata, pensata per riscrivere la storia senza cancellarla.

Una madeleine olfattiva degli anni '90

Per molte di voi Angel di Mugler è prima di tutto un ricordo. Il flacone a forma di stella appoggiato sul mobile del bagno, le gocce usate solo nelle grandi occasioni, il gesto quasi rituale prima di uscire la sera. C'è chi associa quella scia al cappotto della mamma, chi alla prima uscita in discoteca con la carta d'identità appena conquistata.

Questo profumo ha definito l'immaginario olfattivo di un decennio fatto di eccessi, lustrini, supermodelle. In Italia è diventato un segno di riconoscimento, quasi un biglietto da visita. Bastava un abbraccio per capire se l'altra fosse un'“Angel girl” della prima ora.

Dal 1992 al mito del primo profumo gourmand

Angel nasce nel 1992 dalla visione dello stilista Thierry Mugler e dal lavoro dei nasi Olivier Cresp e Yves de Chiris. L'idea era semplice e geniale: trasformare i dolci dell'infanzia in una fragranza di alta profumeria. Zucchero filato di luna park, praline, vaniglia, con una base importante di patchouli a evitare l'effetto caramella pura.

Gli esperti di profumeria parlano di una svolta. Fino ad allora le grandi fragranze femminili giocavano più su fiori e chypre; Angel ha aperto la porta ai gourmand che oggi trovate ovunque, dal duty free all'acqua profumata da palestra. Anche il flacone ha fatto scuola: una stella blu scolpita, ricaricabile, diventata oggetto da collezione e protagonista di cofanetti, candele, polveri scintillanti.

Il ritorno dei profumi anni '90 e il nuovo pubblico

Gli articoli di bellezza parlano sempre più spesso di ritorno dei profumi anni '90. Non solo Angel, ma anche altre icone dolci e muschiate occupano gli scaffali accanto alle novità minimal. C'entra la moda che recupera loghi, slip dress, rossetti marroni. C'entra anche TikTok, dove i video “mamma apre il suo cassetto dei profumi” fanno milioni di visualizzazioni.

Il flacone di Angel passa di mano in mano, dalle madri alle figlie. Le prime ricordano le campagne con le top model e le notti in discoteca. Le seconde lo vivono come un accessorio vintage, quasi ironico, da abbinare al jeans a vita bassa recuperato dal fondo dell'armadio. Il risultato è che il mito non resta fermo, ma cambia pelle con chi lo indossa.

Angel Blush, la seconda giovinezza del mito

In questo contesto arriva Angel Blush di Mugler, lanciato nel 2026 come nuova interpretazione del classico. Secondo i siti specializzati, l'apertura è un latte di mandorla morbido e cremoso, il cuore è muschiato, il fondo di sandalo. La dolcezza resta, ma il volume della scia si abbassa: meno “nuvola che precede l'ingresso”, più carezza che resta vicino alla pelle.

Rispetto ad Angel, dove il patchouli è protagonista assoluto e il carattere è dichiaratamente teatrale, Blush punta su una sensualità più intima. È pensato per chi ama l'idea di un profumo gourmand ma teme l'effetto “troppo”. Lo mettete la mattina per l'ufficio o l'università e vi accompagna fino all'aperitivo senza stancare.

Anche il flacone segue questa atmosfera. La stella resta, ma il blu intenso lascia spazio a un rosa caldo, quasi blush, che racconta subito un carattere più giocoso e meno notturno. Piacerà alle nostalgiche che vogliono aggiornare la propria firma olfattiva, ma anche a chi non ha mai osato Angel per paura di essere “troppo” presente.

Se amate la scia potente e scenografica, l'Angel originale resta imbattibile nelle sere fredde, con cappotto e rossetto deciso. Se preferite qualcosa che si fonda con la pelle, che lasci un ricordo più che un annuncio, Blush è la risposta naturale. Una stessa costellazione, due modi diversi di raccontare chi siete, ieri come oggi.