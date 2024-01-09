I 10 migliori profumi allo zafferano per scaldare l'inverno
Se avete voglia di lasciarvi avvolgere da fragranze intense e sofisticate, ecco 10 migliori profumi allo zefferano.
Speziato, caldo e vibrante, lo zafferano rappresenta una delle spezie più amate della profumeria contemporanea di nicchia e designer.
Chiamato anche "oro rosso", lo zafferano è diffusamente utilizzato in cucina, ma è un must anche in fatto di skincare e medicina orientale.
Caratterizzato da sfumature particolarmente aromatiche che vanno dal dolce all'amaro, questo pregiato elemento è molto apprezzato nelle fragranze di stampo medio orientale, spesso in abbinamento a note classiche come rosa, gelsomino e oud.
I 10 migliori profumi allo zafferano
Abbiamo selezionato per voi i migliori profumi con lo zafferano del momento, perfetti per scaldare l'inverno. Profumi di nicchia e designer che esaltano al meglio questa nota di carattere.
Continuate a leggere questo articolo e trovate quello giusto per voi.
Nota: questa è una lista e non una classifica
1. Acqua di Parma Zafferano
Caldo e luminoso, questo profumo è puro lusso. Un perfetto unisex che fa brillare lo zafferano in perfetto equilibrio con note agrumate e floreali di gelsomino, rosa e fiori d'arancio posti su un fondo deciso di vaniglia, patchouli e fava tonka.
2. Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540
Una fragranza leggendaria amata nel mondo della profumeria artistica e divenuta icona pop grazie a TikTok, che lo ha consacrato a fenomeno per le sue note considerate "lussuose". La piramide olfattiva vanta gelsomino e zafferano unite ad ambra grigia e legno di cedro. L'effetto sulla pelle? Sofisticato e lievemente zuccherino.
3. Migliori profumi allo zafferano: Ysl Libre Le Parfum
La variante più intensa e passionale della celebre fragranza del marchio francese, resa magnetica da una intensa nota di zafferano. Il suo bouquet conquista grazie alla potenza di questa spezia abbinata a sentori raffinati di lavanda, agrumi, zenzero, fiori d'arancio e vaniglia.
4. Gritti Privé Duchessa
Un profumo aristocratico e suadente che ammalia con note gourmand d'eccezione. In questa composizione i fiori di zafferano splendono nelle note di testa, circondati da note di amarena, cacao, chiodi di garofano, gelsomino, zucchero di canna, mandorla e iris.
5. Byredo Black Saffron
Ispirato alla tradizione indiana, questo profumo - che abbiamo già visto tra i profumi preferiti delle star: Rihanna lo adora! - esalta lo zafferano con un mix di note fruttate, legnose e cuoiate di estrema ricercatezza. Super chic.
6. Gleam London Golden Star
Un profumo orientale novità da non perdere - parte dei profumi orientali femminili, speziati e ambrati must - che fa battere il cuore grazie alla sua composizione ricercata a base di zafferano, ambra, patchouli, oud e cuoio. L'effetto? Squisitamente retrò e vellutato.
7. Migliori profumi allo zafferano: Liquides Imaginaires Liquide
Uno zafferano vibrante e prezioso che infonde forza e positività. Una vera e propria infusione di luce che enfatizza al massimo questa spezia con note note legnose e floreali unite ad accordi solari.
8. Erbario Toscano Zafferano Rosa
Parte della linea La Via del Profumo del marchio italiano, ispirata alla Toscana, questa fragranza racconta di un'alba incantata con note decise di zafferano, rosa e oud.
9. The Merchant of Venice Queen of The Night EDP Concentrèe
Ispirato alla regina di Nubia, questo profumo d'eccellenza propone note di loto blu, cannella, zafferano, ambra, mirra e legno di sandalo. Una fragranza opulenta che trasporta nell'antico egitto.
10. Aesop Gloam Eau de Parfum
Ispirato al momento quieto del crepuscolo, questo profumo è intimo e originale. Tra le sue note mimosa dal tocco cipriato, iris verde e zafferano aromatico.
