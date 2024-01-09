Trovate quello giusto per voi tra i 10 migliori profumi allo zafferano. Fragranze raffinate must tra profumi di nicchia e designer

Se avete voglia di lasciarvi avvolgere da fragranze intense e sofisticate, ecco 10 migliori profumi allo zefferano.

Speziato, caldo e vibrante, lo zafferano rappresenta una delle spezie più amate della profumeria contemporanea di nicchia e designer.

Chiamato anche "oro rosso", lo zafferano è diffusamente utilizzato in cucina, ma è un must anche in fatto di skincare e medicina orientale.

Caratterizzato da sfumature particolarmente aromatiche che vanno dal dolce all'amaro, questo pregiato elemento è molto apprezzato nelle fragranze di stampo medio orientale, spesso in abbinamento a note classiche come rosa, gelsomino e oud.

I 10 migliori profumi allo zafferano

Abbiamo selezionato per voi i migliori profumi con lo zafferano del momento, perfetti per scaldare l'inverno. Profumi di nicchia e designer che esaltano al meglio questa nota di carattere.

Continuate a leggere questo articolo e trovate quello giusto per voi.

Nota: questa è una lista e non una classifica

Caldo e luminoso, questo profumo è puro lusso. Un perfetto unisex che fa brillare lo zafferano in perfetto equilibrio con note agrumate e floreali di gelsomino, rosa e fiori d'arancio posti su un fondo deciso di vaniglia, patchouli e fava tonka.

Una fragranza leggendaria amata nel mondo della profumeria artistica e divenuta icona pop grazie a TikTok, che lo ha consacrato a fenomeno per le sue note considerate "lussuose". La piramide olfattiva vanta gelsomino e zafferano unite ad ambra grigia e legno di cedro. L'effetto sulla pelle? Sofisticato e lievemente zuccherino.

3. Migliori profumi allo zafferano: Ysl Libre Le Parfum

La variante più intensa e passionale della celebre fragranza del marchio francese, resa magnetica da una intensa nota di zafferano. Il suo bouquet conquista grazie alla potenza di questa spezia abbinata a sentori raffinati di lavanda, agrumi, zenzero, fiori d'arancio e vaniglia.

Un profumo aristocratico e suadente che ammalia con note gourmand d'eccezione. In questa composizione i fiori di zafferano splendono nelle note di testa, circondati da note di amarena, cacao, chiodi di garofano, gelsomino, zucchero di canna, mandorla e iris.

Ispirato alla tradizione indiana, questo profumo - che abbiamo già visto tra i profumi preferiti delle star: Rihanna lo adora! - esalta lo zafferano con un mix di note fruttate, legnose e cuoiate di estrema ricercatezza. Super chic.

Un profumo orientale novità da non perdere - parte dei profumi orientali femminili, speziati e ambrati must - che fa battere il cuore grazie alla sua composizione ricercata a base di zafferano, ambra, patchouli, oud e cuoio. L'effetto? Squisitamente retrò e vellutato.

7. Migliori profumi allo zafferano: Liquides Imaginaires Liquide

Uno zafferano vibrante e prezioso che infonde forza e positività. Una vera e propria infusione di luce che enfatizza al massimo questa spezia con note note legnose e floreali unite ad accordi solari.

Parte della linea La Via del Profumo del marchio italiano, ispirata alla Toscana, questa fragranza racconta di un'alba incantata con note decise di zafferano, rosa e oud.

Ispirato alla regina di Nubia, questo profumo d'eccellenza propone note di loto blu, cannella, zafferano, ambra, mirra e legno di sandalo. Una fragranza opulenta che trasporta nell'antico egitto.

Ispirato al momento quieto del crepuscolo, questo profumo è intimo e originale. Tra le sue note mimosa dal tocco cipriato, iris verde e zafferano aromatico.

