Caldi, opulenti e ricchi di sfumature dolci, legnose e speziate: i profumi orientali vibrano di carattere e regalano sensualità a mistero a chi li indossa.

Conosciamoli in tutto il loro splendore e scopriamo quali sono i migliori profumi orientali attualmente sul mercato.

Profumi orientali femminili: la famiglia olfattiva

La famiglia olfattiva dei profumi orientali è piena di sfaccettature. L'idea alla base è evocare i mondi immaginifci di un oriente pensato (e stereotipato) dagli occidentali, esotico e misterioso.

Le note tradizionalmente presenti nei profumi orientali sono il legno di sandalo, il patchouli, la vaniglia, resine e spezie.

Profumi orientali femminili: un po' di storia

Shalimar, creato da Jacques Guerlain nel 1925, viene considerato come il primo profumo orientale della storia. Il tipico accordo agrumato-vanigliato crea un'armonia perfetta con le note di incenso e di cuoio.

I profumi orientali fanno un grande ritorno negli anni '70, quando la cultura hippie riportò al centro dell'attenzione l'esotismo del patchouli. L'opulenza di questi profumi perdura per tutti gli anni '80, caratterizzati da un gusto barocco per le fragranze, Opium di YSL e Samsara di Guerlain ne sono un esempio.

Profumi orientali femminili: gli accordi speziati e i florientali

Tra le sfaccettature dei profumi orientali femminili, spiccano i profumi florientali, in cui gli accordi speziati vengono accostati a un cuore floreale. Un classico esempio è Coco di Chanel, in cui la rosa viene esaltata nella sua ricchezza e morbidezza da spezie e resine.

L'emblema dei profumi florientali è L'Heure Bleue di Guerlain, prima ancora che le fragranze orientali venissero codificate. Un accordo dalle note commoventi, dove l'anice e la vanillina si uniscono all'iris e all'eliotropio.

Una interpretazione più moderna è sicuramente Black Orchid di Tom Ford. Un profumo dall'anima dark in cui le spezie dolci sono unite all'orchidea e alla vaniglia, dando vita a un accordo seducente.

Profumi orientali femminili: le note ambrate

L'accordo di ambra non è da confondere con l'ambra grigia, resina di origine animale oggi ricreata con varie molecole di sintesi, come l'ambroxan. Per accordo ambrato si intende l'unione, in linea generale, di labdano, benzoino e vanillina.

La fragranza ambrata più iconica è sicuramente Ambre Sultan di Serge Lutens, un accordo resinoso e balsamico. Tra le creazioni di nicchia, un'ambra ad alto impatto è Ambre 114 di Histoires de Parfums, dalle note molto speziate.

I migliori profumi orientali del momento

Scoprite qui di seguito quali sono i profumi orientali da donna must have. A seguire lasciatevi ammaliare dalla storia e dai segreti di questa particolare famiglia olfattiva.

Il primo profumo orientale della storia, simbolo di femminilità e sensualità. Questo eau de parfum avvolge con note di bergamotto, gelsomino e rosa, uniti a note balsamiche e dolci di fava tonka e vaniglia. Il suo segreto? Le note della celebre "guerlinade", firma olfattiva simbolo della Maison Guerlain.

Un orientale ambrato squisitamente retrò, che richiama alla mente il peculiare odore di bambole e bambolotti vintage. Tra le sue note spiccano zafferano, cuoio, oud, patchouli e ambra, per una finitura vellutata sulla pelle.

3. Profumi orientali: Serge Lutens Ambre Sultan

Ambra, vaniglia e patchouli magistralmente intrecciati per dare vita a una fragranza iconica, simbolo dei profumi orientali e must del marchio francese. Imperdibile.

Ambrato e speziato, questo profumo è seduzione allo stato puro. Contenuto all'interno di uno splendido case a forma di libro, conquista con un'apertura di pompelmo, cannella e pepe rosa e un cuore voluttuoso di rosa, rum e cacao posati su di un solido fondo di patchouli e ambra.

Un profumo orientale opulento, dall'animo ribelle. Dolce vaniglia si avvolge su di un corpo di incenso e patchouli uniti alla fava tonka. Vibrante e originale.

Un profumo orientale floreale caratterizzato da note di ylang ylang, ambra e oud. Un viaggio a oriente, raffinato e apprezzabile da donne e uomini. In vendita su Notino.

7. Profumi orientali: Guerlain Samsara

Proposto come "profondamente seducente", Samsara è una delle fragranze simbolo della profumeria. Creato da Jean-Paul Guerlain per sua moglie, che non amava indossare profumi, racconta una sacra storia d'amore a base di fiori di gelsomino, legno di sandalo, vaniglia e ylang ylang.

Black Orchid è un profumo sensuale dalla scia inconfondibile. Un profumo denso e ipnotico, infuso di orchidea nera, ylang ylang e vaniglia uniti a un tocco terroso di patchouli e tartufo.

Ispirato all'estremo oriente, Rose Ambre esplora queste due note emblematiche - unite a mandorla, patchouli, tonka e vaniglia - restituendo un profumo discreto e raffinato, perfetto per chi ama distinguersi con garbo.

Coco è un profumo barocco e accattivante, che porta il nome dell'icona di moda Coco Chanel. Tra i profumi orientali questo brilla per ricercatezza e opulenza grazie al brillante fluire delle note. Questo eau de parfum apre infatti frizzante con il mandarino per poi sfociare in un cuore fiorito di gelsomino, ylang ylang e fiori d'arancio. A chiudere la composizione, intensi patchouli, fava tonka e benzino dalla finitura resinosa.

Come in una calda notte densa di mistero e magia a Tangeri, questo profumo caldo e rotondo fa innamorare tutte e tutti. Dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, incanta con note brillanti di tangerino, speziate di cardamomo e voluttuose di ambra e vaniglia.

Golden Powder descrive l'odore della polvere sottile del deserto, quella più lieve e carica di emozione. Una fragranza legnosa e speziata, punteggiata di cannella, noce moscata e vaniglia abbinati a legno di guaiaco, legno di sandalo, labdano e naturalmente, oud.

Note orientali e gourmand si fondono per dare vita a una fragranza dolce e attraente che fiorisce sulla pelle regalando una interessante sensazione di calore. Tra le note cardine troviamo rum, labdano, vaniglia, ambra e note animali.

Note polverose caratterizzano questo profumo classico e sofisticato, che accosta iris ed eliotropio ad note agrumate e tipicamente orientali di vaniglia, patchouli e ambra.

Il marchio italiano guarda a oriente con una creazione sontuosa in edizione speciale. Il celebre flacone della fragranza si veste di blu notte e racchiude un jus denso di note d'eccezione, tra le quali spiccano gelsomino, zafferano, vaniglia e oud.

Come un viaggio nel paese delle meraviglie, questa fragranza ambrata è pura eleganza. Un profumo "sorridente" che mette di buon umore con note di arancia amara, benzoino ed elemi speziato.

Un gioco di contrasti tra note calde e fredde per un profumo ambrato fiorito che ricrea la magia del crepuscolo. Un prodigio di violetta, iris e vaniglia da provare almeno una volta nella vita.

Espressione di delicata femminilità, questo profumo brilla di fiori bianchi e spezie con sandalo, patchouli e avvolgenti note legnose. Affascinante.

19. Il consiglio di Grazia.it: Teatro Fragranze Uniche Pura Ambra Home Fragrance

Amate i profumi orientali? Provate Pura Ambra per donare carattere e un tocco di magia all'ambiente domestico. Questa fragranza per la casa propone una ricca piramide olfattiva composta da rosa bulgara, e violetta in apertura, seguite nel cuore da patchouli, legno cedrino e chiodi di garofano. Nel fondo, troneggiano poi ambra araba e bacche di vaniglia. Da provare!

Credits Ph.: Gleam London, Guerlain & Serge Lutens + Getty Images

Articolo originale di Francesca Merlo