I profumi alla tuberosa sono estremamente femminili e sensuali, ecco i migliori selezionati per voi tra grandi classici e profumi di nicchia

Una selezione dei profumi alla tuberosa migliori, le fragranze più affascinanti che pongono al centro della propria composizione il fiore bianco per eccellenza.

La tuberosa nei profumi

La tuberosa è una delle note più affascinanti nel mondo della profumeria. Fiore notturno, carnale, potente, dalle note dolci, narcotiche e speziate con un sottofondo umido, terroso e canforato. In alcune composizioni, soprattutto quelle che strizzano l'occhio al mondo del gourmand, la tuberosa può assumere una connotazione molto divertente definita "bubble gum", che ricorda le gomme da masticare alla fragola.

Il profumo alla tuberosa che rappresenta l'iconico riferimento per tutte le fragranze successive è Fracas di Robert Piguet. Lanciato nel 1948, chiassoso, seduttivo, sconvolgente, creò grande scalpore. Pensato per una femme fatale e le grandi dive di quegli anni, ha segnato la storia del profumo.

Sulla stessa scia di seduzione potente, Dior Poison ha segnato gli anni '80, così come Amarige di Givenchy ha fatto con gli anni '90.

Negli ultimi anni questo fiore dalle sfumature ricche e cremose è tornato in auge con creazioni profumate quali Gucci Bloom e L'interdit di Givenchy nel comparto "commerciale", e in proposte come Carnal Flower di Frederic Malle o Tuberoza di Nishane in fatto di nicchia.

I migliori profumi alla tuberosa

Abbiamo selezionato per voi i migliori profumi alla tuberosa al momento sul mercato. Un mix tra profumi di nicchia e commerciali, con qualche proposta low cost.

Benché il fiore della tuberosa venga contraddistinto da una connotazione prettamente femminile, questa nota olfattiva si sposa benissimo anche sulla pelle maschile. Per questo motivo, tutti i profumi qui proposti sono da considerarsi unisex: a fare la differenza - come sempre nelle fragranze - è la propria pelle.

Nota: questa è una lista e non una classifica.

Il profumo femminile per eccellenza, la fragranza che ha consacrato la tuberosa a fiore proibito della profumeria. Fracas è un profumo leggendario che, nato nel 1948, detiene ancora il primato in fatto di bellezza e sensualità.

Il classico profumo da donna J'Adore si fa ancora più intenso e intrigante grazie a un'esplosione di fiori vellutati. Rosa centifolia, gelsomino sambac e ylang-ylang si fondono con la tuberosa di Grasse per restituirci un profumo raffinato e inebriante.

Disponibile sia nella variante eau de toilette che nella variante eau de parfum, questo profumo racconta la storia di fiori di tuberosa trasportati dalla brezza marina. Un ricordo d'infanzia di Yves Coueslant, uno dei fondatori della Maison, che da bambino era solito trascorrere le estati sulla baia di Ha Long, in Vietnam.

Il capostipite della serie Gucci Bloom, il classico e autentico profumo floreale per lei a base di tuberosa. L'ispirazione? Un rigoglioso giardino italiano ricco di fiori colorati e piante ricche di vita. Un autentico must.

5. Profumi alla tuberosa migliori: le creazioni di Cristian Cavagna

Esperto di fragranze - ed estremamente stimato - Cristian Cavagna ha dato vita a una linea di creazioni profumate incentrate sulla tuberosa. Raffinate e originali, esplorano questa nota con rispetto e amore. Musa Paradisica "è la celebrazione della tuberosa e di chi la indossa", Boa Madre è invece ispirato all'illustratore del New Look René Gruau, mentre Murice Imperiale è "la tuberosa che viene dal mare". Il nostro consiglio? Se vi piace la tuberosa dovete assolutamente annusarle tutte!

Ispirato all'iconica creazione di Hubert de Givenchy, questo nuovo classico contemporaneo annovera nel suo bouquet fiori d'arancio, gelsomino e tuberosa sostenuti da vetiver e patchouli. Un profumo femminile e sensuale che invita a mettersi in gioco.

La tuberosa si stringe all'osmanto - un delizioso fiore dalle sfumature di albicocca - regalandoci una fragranza luminosa e ricca di vita. Un must per le ragazze e i ragazzi che amano esprimere la propria sensualità attraverso il profumo.

Una tuberosa gourmand che cattura i sensi con tenerezza. Al fiore narcotico per eccellenza si accostano gli immancabili gelsomino e fiori di gardenia, avvolti in una nube di vaniglia e crema chantilly. Romanticamente chic.

Una deliziosa fragranza in cui la tuberosa è protagonista, abbracciata da cannella, ylang ylang, vetiver, vaniglia e note muschiate. Seducente.

Una delle fragranze più amate al mondo. Carnal Flower esprime tutta la sensualità dei fiori di tuberosa in una chiave estremamente ricercata ma portabile. Incredibilmente attraente sulla pelle femminile, è splendido anche quella maschile. Da provare almeno una volta nella vita.

Un solinota delizioso dedicato alla tuberosa indiana. Fresca e frizzante, ha un lieve tocco fruttato. La scelta giusta per donare un "tocco tuberosa" alle proprie fragranze del cuore con la tecnica del layering.

Ispirato ai matrimoni indiani, durante i quali gli sposi si scambiando profumatissime ghirlande di fiori, questo profumo ricco conquista con note di tuberosa accostate a rosa, gelsomino, ambra e a note di pelle scamosciata.

Una tuberosa ricca e notturna, creata per il marchio low cost dal celebre naso inglese Jo Malone CBE. Dal prezzo particolarmente abbordabile, è un must.

Un profumo notturno che invita a ballare in libertà. Questo profumo gioioso abbina un cuore di tuberosa e gelsomino a un'apertura di frutta candita e petitgrain posti su un fondo di caramello, vaniglia e ambra.

Proposto come "scandaloso" questo profumo ricco di fiori bianchi offre una tuberosa eretta sui tacchi a spillo, esuberante e accattivante. Per una scia "bubble gum" che fa sorridere.

Le assolute di cacao e tuberosa si intrecciano dando vita a una fragranza ricca e invitante, punteggiata di pepe rosa e neroli. Una coccola profumata da sperimentare.

Fruttato e giocoso, questo profumo svela una tuberosa "bubble gum", che ricorda l'odore delle famose gomme da masticare alla fragola. Il fiore narcotico è infatti unito a pera, ribes, rosa e naturalmente vaniglia, per un effetto vellutato.

Una lieve eau de toilette dalle vibrazioni decisamente femminili che unisce la tuberosa a cocco, fiori bianchi, ambra e legno di cedro. Un gioiellino cremoso e low cost.

Una creazione artistica sensuale che apre con pepe rosa frizzante seguito nel cuore da fragipani e tuberosa e nel fondo da ambra e legno di sandalo. In una parola? Opulento.

Uno dei best seller della profumeria contemporanea, My Way è un invito al viaggio e alla libertà. Questo profumo celebre ha fatto innamorare tutte e tutti grazie al suo ricco bouquet di bergamotto e fiori di arancio posti in apertura e seguiti da un cuore vivace di tuberosa e fiori d'arancio. A chiudere la priamide troviamo poi tra le note di fondo legno di cedro, vaniglia e muschio bianco.

Un ricordo di infanzia: la caccia (pacifica!) alle farfalle in mezzo alla natura. Un profumo trasparente che svela una tuberosa luminosa accompagnata da fiori di tiglio, gelsomino e fiori d'arancio.

Presentato come "voluttuoso e sontuoso", questo profumo ricrea sulla pelle la fascinazione di un giardino a mezzanotte. La tuberosa ipnotica è unita alle note verdi di angelica e alla calda eleganza dell'ambra.

Un estratto di profumo denso e vibrante, capace di esprimere tutta la bellezza del fiore di tuberosa. Tra le altre note olfattive troviamo magnolia, calendula, gelsomino e legni ambrati. Per chi ama lasciare la scia.

Ispirato all'omonima canzone di Eric Clapton - pubblicata per la prima volta nel 1977 - questo profumo floreale ed esuberante apre con caramello, pepe rosa, arancia amara e tabacco. Prosegue nel cuore con giglio, tuberosa e orchidea per poi chiudersi con un fondo ricco di vaniglia, monoi e patchouli.

