Profumi preferiti star: un viaggio olfattivo che vi farà scoprire le fragranze del cuore di personaggi famosi come Meghan Markle, Giulia De Lellis, Victoria Beckham, George Clooney e molti altri

Vi siete mai chiesti quale sia il profumo di Meghan Markle, oppure quello dei Gigi Hadid? O ancora, sapete cosa hanno in comune Giulia De Lellis e Alberto Angela? Ve lo diciamo noi: il profumo! Preparatevi a un viaggio olfattivo caleidoscopico alla scoperta dei profumi preferiti star.

Oggi soddisfiamo infatti ogni vostra curiosità profumata proponendo una carrellata dei profumi del cuore di vip, reali, attori, cantanti e via dicendo.

Una lista - è da ammettere - di alcune tra le migliori fragranze di ieri e di oggi, in un mix tra profumi artistici, colonie, grandi classici della profumeria commerciale e, perché no, profumatori per ambienti e candele profumate. Scopriteli tutti e lasciatevi ispirare!

Meghan Markle

Meghan Markle, la Duchessa del Sussex e moglie del Principe Harry, ha ottimo gusto. Per questo le sue scelte in fatto di profumo sono piuttosto sofisticate. Le sue signature scents? Oribe Côte d’Azur Eau de Parfum e Jo Malone London Wood Sage and Sea Salt e Wild Bluebell. Siete curiosi di sapere quale fragranza ha scelto per il giorno del suo matrimonio? Pare che Meghan abbia portato una fragranza personalizzata creata appositamente per l'occasione dai maestri profumieri della Regina Elisabetta, Floris London. Il profumo per il giorno del Sì dell'attrice è stato messo a punto unendo note marine e solari, per un effetto "pulito e arioso". La fragranza che più si avvicina a quella di Meghan? Bergamotto di Positano eau de Parfum di Floris London. In aggiunta, segnaliamo che per il suo matrimonio la star ha scelto di profumare (e illuminare, naturalmente!) St. George’s Chapel con candele Diptyque.

Giulia De Lellis

Passata da corteggiatrice a influencer e modella ad attrice, Giulia De Lellis ama condividere le sue passioni beauty sul suo account Instagram. Ed è proprio nelle sue Instagram Stories che ha recentemente confessato la sua grande passione per i profumi. Quelli che ama sono tantissimi, ed il più celebre, da anni, è Jo Malone London Dark Amber & Ginger Lily, seguito da Tom Ford Tobacco Vanille, Diptyque Fleur de Peau, Nobile 1942 La Stanza delle Bambole, Floraiku One Umbrella for Two e la linea di profumi a tema vaniglia del brand Maison Tahite', solo per citarne alcuni.

Alena Seredova

"I profumi – afferma Alena Šeredová, ambassador di Notino - sono sempre stati la mia passione. Dopo le gravidanze, qualcosa è cambiato e non trovavo una fragranza che mi soddisfacesse del tutto. Ecco perché, grazie alla collaborazione con un laboratorio in Repubblica Ceca ho creato la mia linea di profumi. Il mio preferito è Levanto, leggero e sensuale. Questa eau de parfum, ispirata all’omonima città ligure, è come una vacanza spensierata: leggera, fresca e piena di frutta e fiori accompagnati da seducenti note legnose”. Tutta la linea di Alena Šeredová è disponibile su notino.it.

Alberto Angela

Il divulgatore scientifico più amato d'Italia indossa Dyptique Fleur de Peau. La fragranza, dedicata all’amore mitologico di Amore e Psiche, ha vinto diversi riconoscimenti e vanta note di muschio, iris e semi di ambretta.

Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy ha recentemente trionfato ai Golden Globes per la sua interpretazione nella mini serie Netflix La Regina degli Scacchi. La sua bellezza eterea e fuori dagli schemi si sposa perfettamente con il profumo Flower Bomb di Vicktor & Rolf, del quale è testimonial.

Victoria Beckham

Elegante e sofisticata, Victoria Beckham negli anni '90 - e ancora oggi, in verità - veniva chiamata a ragione Posh Spice. Le sue fragranze del cuore? Sicuramente quelle firmate Byredo, come Blanche e Bal D'Afrique, ma anche l'originale Room Service di Vilhelm.

Rihanna

Che profumo porta Rihanna? Riri punta tutto sulla sensualità, scegliendo due fragranze d'eccezione: Kilian Paris Love don’t be shy e Byredo Black Saffron. Una delle rivelazioni più attese in fatto di profumi preferiti star.

Jennifer Lopez

Non un vero e proprio profumo ma una candela profumata per la casa, o meglio: diverse decine. Come riportato da The Cut, pare che J.Lo acquisti oltre 50 candele al mese di Le Labo Santal 26. Le note olfattive che riempiono la casa della pop star sono: ambra, cedro, muschio e legno di sandalo.

Michela Andrezzi & Massimiliano Vado

La coppia di attori e registi romani - a breve su Sky Original con il film Genitori vs Influencer - scelgono rispettivamente Vanitas di Profumum Roma e Fumerie Turque di Serge Lutens. Vanitas, il profumo di Michela Andreozzi, vanta note di vaniglia, mirra, fiori d'arancio e sandalo, mentre Fumerie Turque, il profumo di Max Vado, propone note di tabacco, miele, vaniglia, fava tonka, styrax e balsamo del Perù.

Chrissy Teigen

La modella Chrissy Teigen punta invece alla sensualità, e come dichiarato in una intervista per E! adora Hypnotic Poison di Dior, una fragranza cult con note di mandorla amara, gelsomino, tuberosa e vaniglia. Un grande classico che non poteva certo mancare tra i profumi preferiti star.

Christian Louboutin

Christian Louboutin, il designer di scarpe più celebre del mondo - impossibile non conoscere le iconiche décolleé con la suola rossa! - indossa Frederic Malle Cologne Bigarade, una creazione di Jean-Claude Ellena. Le sue note olfattive? Fresche ed erbacee, con arancia amara in apertura seguita nel cuore dalla rosa e nel fondo da erba, fieno e legno di cedro.

Lady Diana

Diana Spencer è un'icona e con lei le sue fragranze preferite. Come spiegato dalla sua make up artist Mary Greenwell in un'intervista rilasciata ad ABC News: “Portava sempre, sempre, sempre il profumo, che è una cosa molto importante nella vita di una donna". I profumi preferiti di Lady Diana? Dior Diorissimo e Bluebell di Penhaligon's. Inoltre, pare che nel giorno del suo matrimonio con il Principe Carlo abbia indossato Quelques Fleurs di Houbigant Paris, una composizione che include oltre 15.000 fiori, tra cui rosa, mughetto e fiori d'arancio. Un dettaglio interessante: questo profumo è tra i più amati anche dalla star del burlesque Dita Von Teese.

Margot Robbie

Come raccontato lo scorso anno in un'intervista a Marie Claire, l'attrice australiana Margot Robbie ama il profumo Calvin Klein Deep Euphoria. La star ha infatti confidato di non aver mai usato particolarmente i profumi, ma di essersi recentemente innamorata di questa fragranza fiorita adatta, per lei, a un utilizzo quotidiano.

Cate Blanchett

Se i profumi preferiti star vi fanno sognare, sarete felici di sapere che Giorgio Armani Sì Eau de Parfum Intense è la signature scent dell'attrice Cate Blanchett. Rivisitazione della classica fragranza lanciata nel 2013, è un profumo chypre orientale fruttato che "infonde la sicurezza per esplorare il proprio lato più intenso".

Emma Stone

La fragranza del cuore di Emma Stone è Chanel Gardénia. L'attrice ha infatti raccontato a Vogue Australia di potare sempre con sé questo profumo, soprattutto durante i viaggi di lavoro, per potersi sentire a casa. Emma ama infatti vaporizzare Gardénia sul suo cuscino prima di addormentarsi.

Hero Fiennes Tiffin

Testimonial della fragranza Ferragamo del brand italiano Salvatore Ferragamo, Hero Fiennes Tiffin ha fatto di questa fragranza il suo statement. Proposto dal brand come un profumo dedicato "agli uomini artefici del proprio destino", vanta note di bergamotto, limone in apertura, violetta, foglie di violetta e cuoio nel cuore e muschio e vetiver nel fondo.

Madonna & Courtney Love

Ma anche Ivana Trump, Kim Basinger, Mila Kunis, Catherine Deneuve: tutte queste donne sono fan della leggendaria fragranza Carnal Flower di Dominique Ropion per Frederic Malle. Uno dei profumi unisex più celebri al mondo, dalle conturbanti note di tuberosa.

Michelle Obama

Il profumo preferito di Michelle Obama? Creed Love in White, un eau de parfum luminso, un bouquet di fiori bianchi accompagnati da iris e rosa bulgara.

Costanza Caracciolo

Il profumo del cuore della star italiana Costanza Caracciolo? Diptyque Eau Duelle, definito dal brand come "un inno al viaggio e alla vaniglia".

Lady Gaga

La cantante americana è il volto della fragranza Voce Viva di Valentino e ne incarna appieno lo stile. Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Maison Valentino, ha raccontato che: "Quello di Lady Gaga è stato il primo nome che mi è venuto in mente pensando ai valori di Voce Viva. Perché lei incarna un'idea di libertà, originalità e passione per l'arte".

Marilyn Monroe

Non è certo una novità: Marilyn Monroe andava a dormire indossando solo due gocce di Chanel N. 5. La novità è che oggi Chanel offre un'intera gamma di prodotti che valorizzano al massimo l'esperienza N.5. Dal classico eau de parfum passiamo infatti tra eau de toilette ed estratto arrivando a crema ed emulsione per il corpo, shower gel, deodorante e ultimo, ma non per importanza, il profumo per capelli: un vezzo contemporaneo che Marilyn sicuramente adorerebbe.

Belen Rodriguez

Vorreste sapere che profumo usa Belen? Probabilmente la modella sceglie le fragranze Tom Ford, ma non ne abbiamo la certezza. Siamo però certi che Belen Rodriguez abbia recentemente postato sul suo profilo Instagram Photo/Genics + Co No. 4 Betel Room Spray. Uno spray profumato per ambienti - adornato da frange di pelle e base in cemento - che vanta note olfattive molto ricercate. Tra queste cipresso, bergamotto e lavanda in apertura, tabacco, aghi di pino e giacinto nel cuore, darjeliing tea, gelsomino e legno di rosa nel fondo. Questa fragranza è disponibile anche in versione profumo per la persona, in formato roll-on.

Elle Macpherson

La supermodella australiana soprannominata "The body" ama il profumo Frederic Malle Vetiver Extraordinaire, firmato da Dominique Ropion.

Gigi Hadid

Dopo essere stata testimonial del profumo Tom Ford Velvet Orchid la modella Gigi Hadid se ne è innamorata, rendendolo uno dei suoi profumi del cuore. Pare lo indossi spessissimo, soprattutto in occasione degli eventi serali.

Regina Elisabetta II

Come letto su Vogue Australia, il profumo preferito della mitica The Queen potrebbe essere Guerlain L'Heure Bleue. Una fragranza che ha fatto storia, creata da Jacques Guerlain nel 1912 per catturare l'essenza del crepuscolo: "L'ora in cui l'uomo si ritrova finalmente in armonia con il mondo e la luce". Inoltre - anche se non ci sono conferme ufficiali in merito - pare che la Regina Elisabetta II nel giorno del suo matrimonio con il Principe Filippo indossasse il profumo White Rose di Floris London, una fragranza talcata e tremendamente chic.

Kate Beckinsale & Catherine Deneuve

Creato da Ralf Schwieger per Frederic Malle, Lipstick Rose è un profumo d'eccellenza, amatissimo da Kate Beckinsale e Catherine Deneuve. La sua particolarità? Richiama alla mente l'odore dei rossetti vintage, quello che il profumiere sentiva baciando sua madre.

Kate Middleton

I profumi preferiti di Kate Middleton, la Duchessa di Cambridge? Senza dubbio le colonie di Jo Malone London. In particolare pare che le sue fragranze del cuore siano Orange Blossom, Grapefruit and Lime e Basil, and Mandarin. In aggiunta - come confermato all'epoca da Clarence House - nel giorno del suo matrimonio con il Principe William, la Duchessa ha scelto di illuminare l'abbazia di Westminster proprio con le candele di Jo Malone London nelle sue varianti del cuore. Inoltre, nel giorno del grande Sì, Kate ha scelto il profumo White Gardenia Petals del marchio inglese di nicchia Illuminum. Questa fragranza floreale - divenuta immediatamente un must have - presenta note di cocco, ylang-ylang, gelsomino e mughetto su una base di legni ambrati.

George Clooney

Tam Dao di Diptyque e Musc Ravageur di Fredric Malle - a firma Maurice Roucel - sono i profumi indossati da George Clooney.

Suki Waterhouse

Suki Waterhouse è la testimonial di Amo Ferragamo. Anche in questo caso il suo ruolo è più che azzeccato: si tratta di una fragranza frizzante, dolce e luminosa con note di campari, ribes, gelsomino, vaniglia e sandalo che rispecchia splendidamente il suo carattere.

Taylor Swift

Non un profumo ma una candela profumata: Byredo Tree House è quella che la cantante Taylor Swift ama di più. I suoi sentori? Quelli della casa sull'albero che tutti i bambini sognano, con note di cedro, bambù, legno di sandalo, legno di guaiaco e fieno accompagnati da spezie, mirra e labdano.

Ashley Graham

Il profumo preferito della modella Ashley Graham? Il classico Chloé Eau de Parfum. Come ha infatti dichiarato in una intervista per E!: "non può vivere senza il suo profumo Chloé".

Deena Aljuhani Abdulaziz

La principessa ed autrice saudita sceglie come sua signature scent Dans Tes Bras di Maurice Roucel per Frederic Malle. Un'altra fragranza dello stesso brand che adora? L'iconico Portrait of a Lady.

Haley Bieber

Se i profumi preferiti star vi incuriosiscono non potete perdere quello di Haley Bieber, Bond No. 9 West Side Eau de Parfum, una fragranza unisex con note di ylang-ylang, peonia, legno di sandalo, ambra, vaniglia e muschio.

Angelina Jolie

Guerlain Mon Guerlain è una fragranza estremamente sofisticata, creata dalla maison come "un omaggio alla femminilità moderna

forte, libera e sensuale, ispirata ad Angelina Jolie". Ovviamente, Angelina Jolie adora questa fragranza con note chiave di lavanda, vaniglia e legno di sandalo. Uno dei profumi preferiti star più chic.

Riccardo Rossi

L'attore italiano Riccardo Rossi ama invece indossare Diptyque Oyédo nella variante Eau de Toilette, una fragranza agrumata con note di scorza di yuzu, lampone e timo.

