Nuovi profumi autunno inverno 2023 2024: 40 nuovi profumi per lei, per lui e per loro dei migliori marchi designer, di nicchia e low cost

E' finalmente arrivato il momento di scoprire i nuovi profumi autunno inverno 2023 2024. Una selezione delle migliori novità profumate di stagione, per un totale di ben 40 profumi da donna, da uomo e, naturalmente, unisex.

Le note must di stagione

Tra le note distintive troviamo al primo posto la vaniglia: trionfa nelle fragranze per lei, per lui e per loro, cambiando stile da profumo a profumo, donando in ogni caso calore e intensità.

Anche la rosa torna a splendere, accompagnata da note voluttuose di gelsomino, fiori d'arancio, geranio e caffè. Insieme a lei troviamo note resinose, come ambra e benzoino, ma anche legni cremosi, come quello di sandalo.

40 nuovi profumi autunno inverno 2023 2024 da provare adesso

Ecco tutte le novità di stagione, ben 40 fragranze per tutti i gusti (e tutte le tasche!). Tra queste le nuove proposte firmate Dior, Guerlain, YSL, Narciso Rodriguez e Gucci per quanto riguarda i profumi designer.

Tra le novità nel campo della profumeria artistica non c'è che l'imbarazzo della scelta: Frederic Malle, Le Labo, Parfums de Marly e molti altri vi attendono.

Nota: questa è una lista e non una classifica.

Fiori d’arancio, gelsomino grandiflorum e rosa centifolia: fiori dal touch estremamente naturale sono al centro della nuova composizione del Direttore Creativo delle Fragranze Dior Francis Kurkdjian. Raffinato e prezioso, è il nuovo must di stagione.

2. Nuovi profumi autunno inverno 2023 2024: Narciso Rodriguez All of Me

Un profumo luminoso e al contempo confortante che segna l'inizio di un nuovo capitolo nell'universo delle fragranze femminili del brand. Dedicata alle molteplici sfaccettature delle donne, questa creazione abbraccia con note di rosa, geranio, tuberosa e puri muschi bianchi. Una hit annunciata!

Pack da collezione per questo profumo luminoso e succoso che esalta le note di magnolia con tocchi fruttati di mora, legni bianchi e un pizzico di cocco, per un effetto morbidamente vanigliato sulla pelle.

La nuova fragranza maschile ricaricabile di Yves Saint Laurent - con Austin Butler come testimonial - esprime una nuova mascolinità "che abbraccia tutte le sfaccettature e le emozioni dell'uomo". La sua piramide olfattiva apre con bergamotto di Calabria e procede nel cuore con fiori d'arancio tunisini. Sul cuore troviamo poi legni chiari, cuore di patchouli indonesiano e Ambrofix. La sua - dolce - evoluzione sulla pelle vi sorprenderà.

Rosa sensuale e caffè si uniscono dando vita a un profumo unisex dai sentori decisi e speziati. Un blend raffinato che conquisterà in maniera trasversale le e gli amanti del marchio fashion.

Creato dal Maestro Profumiere Jean-Claude Ellena, questo profumo di ricerca è morbido e carezzevole, caratterizzato da un jus inedito a base di chiodi di garofano, semi di carota, di pimento e di ambretta, accompagnati da lievi sentori fruttati di prugna e pesca oltre che da iris, vaniglia e muschi bianchi. Il più chic di stagione.

Il classico profumo Lancome cambia intensità e diventa estratto. Una novità ad alta intensità che unisce alle classiche note di iris e rosa un'intensa sferzata sensuale con il legno di oud. In aggiunta, il flacone si tinge d'oro, per un effetto ultra prezioso.

Si chiamano Bosca Vanilla, Rosa Palissandro e Oud Yuzu: le nuove Aqua Allegoria Forte (ad alta concentrazione) sublimano l'eleganza della maison francese restituendoci tre fragranze originali e raffinate. Bosca Vanilla abbina alla vaniglia un tocco di legno salato, mentre Rosa Palissandro unisce ai fiori di rosa il suo stesso legno e l'intensità del patchouli. Oud Yuzu, invece, accosta in maniera sorprendente oud e l'agrume yuzu in un intrigante gioco di luci e ombre.

Un profumo "smile maker", ispirato all'estate e ai momenti di spensierata libertà fuori con gli amici, bevendo pina colada in spiaggia fino all'alba. Acqua di cocco, ananas, toffee, tiarè, frangipani e cremoso legno di sandalo danno vita a una fragranza gioiosa, perfetta per illuminare la stagione fredda.

I due nuovi profumi L'Erbolario per la stagione fredda sono confortanti e ricercati. Notte a Tangeri ha un'anima vibrante e ricca, sprigionata da note di tangerino, cardamomo, eliotropio, vaniglia e ambra. Al contrario, Alba in asia è arioso e acquatico, un delicato profumo - perfetto per l'utilizzo quotidiano - caratterizzato da note morbide di fiore di loto, limone, fiori d'arancio e muschio bianco.

Un profumo cristallino e al contempo succoso che inebria con note di pera e pisello odoroso. La sensazione sulla pelle? Quella di trovarsi in un ricco giardino inglese, naturalmente. Nota di merito: questa fragranza aderisce all'iniziativa Jo Malone London "one pear in every bottle". In ogni flacone infatti troviamo l'equivalente di una intera pera in formato essenza. In aggiunta, questo estratto proviene dagli "scarti" dell'industria alimentare, per una filosofia upcycling extra profumata.

Durante il mese di settembre le fragranze solitamente in vendita esclusiva presso le boutique di Shangai, Tokyo, Parigi, Seoul, Miami, Berlino, Los Angeles, New York, San Francisco, Dubai, Dallas, Londra, Hong Kong, Chicago, Mosca e Amsteram saranno disponibili all'acquisto in tutti i punti vendita Le Labo. Un'occasione unica per provare le fragranze d'eccezione del brand.

Due nuove eleganti novità si aggiungono alla linea Storie di Seta, ispirata alle pregiate stampe del marchio italiano. Foreste di Seta è un profumo verde e aromatico caratterizzato da note di salvia sclarea e vetiver, uniti da un suadente accordo di seta. Il medesimo accordo illumina anche Cieli di Seta, un profumo dolce e pulito, che propone pepe, mirtillo e muschio. Il dettaglio in più: funzionano benissimo in layerig.

Disponibile sia in versione profumo per la persona che profumo per l'ambiente, questa novità è complessa e vibrante. Tra le sue note troviamo infatti intenso oud mediorientale accompagnato dal cuoio toscano, per feeling di grande impatto.

Un nuovo profumo maschile sensuale e "ardente". Questa rivisitazione del grande classico apre con note brillanti di lavanda e menta, subito scaldate da benzoino e vaniglia nel cuore. Sul fondo, per una scia indimenticabile, troviamo poi miele, tabacco e fava tonka. Per chi ama le fragranze dolci e intense.

Un delicato profumo "di pulito" che evoca l'immagine di un leggiadro aeroplanino di carta che volteggia nell'aria. Tanto suggestivo quanto confortante, questo profumo mostra note trasparenti di fiori di cotone unite a muschio, vetiver e ambra, con un soffio di incenso. Da provare.

Concentrazione parfum per l'ultimo nato in casa Avon. Il marchio americano lancia un profumo voluttuoso incentrato sul fiore "proibito" di bella di notte, unito a ciliegia e note cremose di vaniglia e legno di sandalo.

Un'edizione limitata che celebra l'inebriante splendore della rosa rossa di Grasse, la città simbolo della profumeria. Un floreale classico che racconta questo fiore in tutte le sue sfaccettature, rivelando un'anima decisamente seducente.

La vaniglia diventa sorprendente con il profumo novità del marchio di nicchia. Parte della linea maschile, è un unisex che enfatizza le preziose note di vaniglia con agrumi, spezie e note legnose, supportate da musk e pralina.

Cocoa & Cashmere è un profumo gourmand che ricorda il delizioso profumo delle torte appena sfornate, mentre Peony Picnic è un floreale fruttato che evoca una passeggiata spensierata in un giardino fiorito. Mettono il buonumore!

L'isola greca di Hydra è l'ispirazione di questa nuova proposta di profumeria artistica in cui spiccano note di fico e note salmastre. Un ricordo d'estate da portare sulla pelle tutto l'anno.

Come pozioni d'amore, queste novità mostrano una personalità magnetica. Absinthe, per lui - o per chiunque altro desideri indossarlo - mostra una piramide olfattiva di cannabis, assenzio, anice stellato, vetiver e legni, per un effetto "scandaloso". Arsenic, la controparte femminile, invece, cattura con note di arsenico, cannella, cocco e fiori voluttuosi posati su un fondo morbido di mirra, patchouli e tonka.

Pesca, gelsomino e patchouli: una piramide olfattiva essenziale che esprime dolcezza, per un effetto vellutato e rassicurante. Delicato, piacerà a chi ama i profumi skinscent.

24. Nuovi profumi autunno inverno 2023 2024: YSL Libre L'Absolu Platine

Massima intensità per un Libre inedito, vestito di platino. Aldeidi affilate e agrumi aprono le porte a un magnifico cuore di lavanda e fiori d'arancio. Sul fondo splendono ambra e vaniglia, in un contrasto tra caldo e freddo in grado di infiammare gli animi. Potente.

Un oud fruttato si fa strada tra i new-in di stagione. Il profumo di ricerca del marchio francese stupisce infatti unendo al legno di agar le note esotiche del frutto della passione. Per chi vuole più del "solito oud".

Due fragranze di rottura, che invitano a reinventarsi. Il primo profumo, proposto come femminile ma perfettamente unisex, gioca con un divertente accordo di play-doh, unito a note floreali, agrumi, muschio e vaniglia. La seconda, invece "sa di ribellione e libertà". Al centro del blend un accordo inedito di gin, vodka e tabacco, circondati da mandarino ghiacciato, legno di cedro e muschio di quercia, accompagnati dalla vaniglia.

Una nuova - preziosa - aggiunta alla linea Choix del marchio italiano d'eccellenza. Con liquoroso oud di Cambogia, dolce prugna e scintillante fava tonka, questa fragranza traduce in profumo le emozioni provate a Masira, l'isola dei mille venti e paradiso per i kitesurfisti di tutto il mondo.

Un profumo fruttato elegante, che abbina a una struttura "classica" una venatura gourmand sbarazzina. Tra le sue note troviamo infatti frutti rossi, zenzero, cannella, orchidea, patchouli e legno di sandalo. Importante: questo profumo è vegano, biodegradabile all'82% e ha un punteggio green motion di 53, indice di un impegno senza compromessi per la salvaguardia dell'ambiente.

Intenso e inebriante - un must tra i profumi autunnali - questo profumo di lusso ha una struttura ricca che punta tutto sull'opulenza. La sua composizione include infatti, come il suo nome suggerisce, tabacco e miele accompagnati da sesamo, anice, chiodi di garofano, legno di sandalo e profondo oud.

31. Molton Brown Wild Mint & Lavandin EDT & EDP

Stesse note, diverso carattere. Il marchio britannico lancia due profumi a base di menta selvatica e lavandino, entrambi caratterizzati da un'innata eleganza. La versione eau de toilette racconta la storia di una rinfrescante passeggiata nella foresta, mentre la variante eau de parfum è più aromatica, profonda e selvaggia.

Cinque nuove fragranze dallo spirito giocoso anticonvenzionale, ispirate agli "esperimenti" di William Penhaligon, founder del marchio inglese. Tra questi troviamo Vra Vra Vroom, che fa sembrare tutto possibile, Eau The Audacity, che permette di scoprire il vero io delle persone, Liquid Love, una pozione d'amore, naturalmente, A Balm of Calm, per far scomparire i propri problemi e A Kiss of Bliss, una fragranza portatrice di felicità, che potrebbe però, creare dipendenza.

Ispirazione Regata Storica, uno degli eventi più magici della vita veneziana, per questa nuova, lussuosa, creazione del marchio italiano. Note salate di alga rossa e legni si intrecciano con fico ed elicriso, poste su un fondo solido di ambra e vaniglia. Eleganza allo stato puro.

34. Nuovi profumi autunno inverno 2023 2024: Burberry Goddess

Tre diverse varietà di vaniglia e un'infusione di lavanda aromatica. La prima fragranza ricaricabile Burberry invita a liberare il proprio potere interiore, trasformando tutte - e tutti, se lo desiderano - in dee.

Una colonia agrumata che celebra i 20 anni di successi del marchio. Dedicato ai cosi che hanno lasciato l'isola "per conquistare il mondo", propone note di arancia amara, bergamotto, mandarino, neroli, mirto e alloro, in perfetto stile mediterraneo.

Un invito a godere della notte e ad essere semplicemente irresistibili. Il marchio francese ci regala una fragranza dal mood "affumicato" grazie alle originali note di narghilè accompagnate da tabacco, cannella e vaniglia. Per chi ama distinguersi.

Un nuovo rituale pensato per diffondere positività a benessere. Karma ricorda il profumo delle crema solare più delicata e fondente, con note di frangipane, vaniglia, muschio e accenni agrumati. Must try low cost.

Un nuovo profumo di nicchia, ispirato a un viaggio nel nord-est del Brasile, nel Lençóis. Tra le sue note troviamo pepe rosa, gigli di mare, dai sentori salati, e burro di iris. A chiudere la composizione, vetiver, legno di cedro e una nuvola di muschio bianco.

Un invito al self-love e alla valorizzazione del proprio essere attraverso il gesto del profumarsi. In merito a questa fragranza Millie Bobby Brown, owner del marchio, ha raccontato: "Wildly Me riesce a raccontarmi, rispecchiando il coraggio dimostrato nel percorrere la mia strada selvaggiamente, rimanendo sempre fedele a me stessa". Esclusiva Douglas Italia.

Una fragranza femminile di classe, che richiama l'esclusivo design delle borse del marchio italiano. Mistica propone nel centro del suo jus un ingrediente d'eccezione: Rose Water Natsource Extract, ottenuto con una filosofia upcycling. Questo ingrediente "dona una nuova percezione della rosa, in perfetto equilibrio tra la freschezza dell'olio e l'opalescenza dell'assoluta". Ad accompagnare l'estratto, ribes e pepe nero, ma anche legno di sandalo e vanillina.