Ecco i migliori profumi cozy: le fragranze del benessere pensate per donare sensazioni di morbidezza e comfort

Avete bisogno di comfort e morbidezza? Scoprite insieme a noi i 10 migliori profumi cozy: le fragranze che vi accompagneranno nella stagione fredda regalandovi sensazioni di benessere.

Una selezione di profumi must tra gourmand, legnosi e fioriti perfetti per evocare comfort e calore. Le note più diffuse a questo scopo? Iris e muschio, ma anche cioccolato e miele, ambra e fiori bianchi.

Profumi Cozy: le 10 fragranze del benessere da provare adesso

Continuate a leggere questo articolo per scoprire i migliori profumi cozy per l'autunno inverno 2023 2024: profumi di nicchia e designer vi attendono con tutto il loro calore.

Nota: questa è una lista e non una classifica.

Una vaniglia da sogno, morbida e carezzevole perfetta per creare momenti di comfort tutti per sé. Insieme alla nota dolce per eccellenza troviamo zucchero caramellato, fiori di pero, iris e muschio bianco per questa novità imperdibile che il marchio londinese - ma italianissimo nel cuore - propone come "a me-time-Sunday vibe.". Non potremmo essere più d'accordo!

Come un abbraccio, questo profumo delicato sprigiona bellezza e innata eleganza. All'iconico accordo muschiato tipico delle fragranze del brand si aggiungono rosa centifolia, iris nero cipriato e tuberosa insieme al geranio, per un tocco deciso in più.

Declinato in tre diverse intensità - Personal, Expressive e Bold - Gold, nella variante più morbida, Personal, accarezza la pelle con un suadente intreccio di legno di sandalo, vaniglia e ambra, accompagnati dal tocco etereo di iso e super. Da provare assolutamente.

Il sottile equilibrio tra note dolci ed aspre vive in questo profumo che ricorda l'odore del caffè, o meglio, quello del cappuccino. Una fragranza attraente ma soffice che sa sorprendere a ogni vaporizzazione. Un must firmato Olivier Cresp.

Una nuova concezione di profumo - brevetto della Maison - per questo J'Adore in concentrato di acqua e fiori privo di alcol. La fragranza vive sulla pelle in maniera naturale sprigionando tutta la preziosità dei fiori bianchi che la compongono. Tra questi troviamo neroli, gelsomino e magnolia: le classiche note della fragranza icona oggi proiettate verso il futuro.

Miele, ambra, legno di cedro e legno di sandalo. Questo estratto è particolarmente dolce e "rotondo", come un abbraccio materno. Le sue note rasserenano e scaldano la stagione fredda. Uno dei profumi cozy che amiamo di più.

Un profumo gourmand che sa di cioccolato: la massima espressione della "coziness". Questo estratto evoca le sensazioni che si provano quando si gusta - anzi, sgranocchia! - una tavoletta di cioccolato fondente con le nocciole. Da provare.

8. Profumi cozy: Initio Paragon Extrait de Parfum

Parte nella gamma The Hedonist Collection, Paragon è stato pensato per incoraggiare all'uso del profumo come rituale di purificazione ed equilibrio. In questo senso dunque, la fragranza diventa uno strumento di riconnessione con la parte più profonda dell'animo. Il suo obiettivo? Donare fiducia in sé stessi, aiutare lo spirito ad elevarsi e circondare chi lo indossa da un'aura positiva. Palo santo e salvia bianca donano alla fragranza un potere purificante e protettivo.

Una fragranza soave, omaggio della maison francese all’amore mitologico di Amore e Psiche "da cui nacque una bambina di nome Voluttà". Muschio, iris, semi di ambretta e bacche rosa danzano insieme restituendo un profumo confortante e di classe.

Il suo nome peculiare non mente: questa fragranza soavemente originale richiama alla mente il profumo dei bambolotti "vintage". Un viaggio olfattivo tra i ricordi d'infanzia sopiti, persino quelli mai vissuti, con note di latte, agrumi, fiori d'arancio, vaniglia, fava tonka e note talcate. Magico e accogliente.

