Galleria Vittorio Emanuele II in rosa per l'avvio della campagna Breast Cancer Campaign 2021 di Estée Lauder Companies.

Nel mese di ottobre ricorre l’importante appuntamento con la Breast Cancer Campaign, ideata 29 anni fa da Evelyn H. Lauder e promossa da The Estée Lauder Companies. In Italia, anche quest’anno si rinnova la partnership con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

Galleria Vittorio Emanuele II a Milano in rosa

A dare il via all'importante iniziativa l'accensione, il 30 settembre, della Galleria Vittorio Emanuele II, tinta di rosa per l'occasione. A fare da madrina all'iniziativa, Cristina Parodi, che ha raccontato: “La Breast Cancer Campaign, con il suo iconico Nastro Rosa, ha dato un importante contributo ai traguardi della ricerca che hanno reso il tumore al seno sempre più curabile – sottolinea Cristina – Sono quindi orgogliosa di essere la madrina italiana della campagna che vede The Estée Lauder Companies Italia al fianco di Fondazione AIRC"

"Un’unione - continua Parodi - che si rinnova da sette anni per informare e sensibilizzare il pubblico sull’importanza della prevenzione e per raccogliere nuove risorse da destinare ai ricercatori impegnati a trovare risposte più efficaci per curare il tumore al seno. Per raggiungere questo importante traguardo ognuno di noi può fare la sua parte: noi donne con la prevenzione, sottoponendoci agli screening periodici e adottando comportamenti salutari, i ricercatori nei laboratori e i sostenitori confermando la fiducia nel lavoro degli scienziati!”

Un impegno concreto

In 29 anni, durante la Breast Cancer Campaign, The Estée Lauder Companies ha distribuito quasi 180 milioni di Nastri Rosa, ha raccolto oltre 99 milioni di dollari - interamente investiti nella ricerca, nella formazione e nell’assistenza medica – sostenendo più di 60 organizzazioni impegnate nella lotta contro il tumore al seno e ha mobilitato circa 50.000 dipendenti in tutto il mondo.

Come contribuire

The Estée Lauder Companies Italia sosterrà inoltre l’attività di AIRC devolvendo 5 euro per alcuni prodotti venduti nel mese di ottobre.

Ecco i prodotti del gruppo da acquistare per contribuire attivamente alla campagna Estée Lauder Companies Breast Cancer Campaign 2021:

AVEDA Limited Edition Hand Relief™ Moisturizing Creme with Shampure™ aroma

Ricca crema che idrata intensamente le mani secche, lasciandole notevolmente più morbide e lisce, di derivazione naturale al 95%. L'olio di Andiroba e altri idratanti vegetali aiutano ad infondere nutrimento alla pelle per mani idratate e morbide. Contiene un aroma calmante composto da 25 essenze di fiori e piante pure.

ESTEE LAUDER Advanced Night Repair Syncronized Multi-Recovery Complex

Con la nuova rivoluzionaria tecnologia ChronoluxTM Power Signal, ispirata alla scienza dell’epigenetica, il nuovo siero Advanced Night Repair supporta la riparazione naturale della pelle in modo più efficace e aiuta ad aumentare la sua naturale capacità di rinnovamento di nuove cellule e la produzione di collagene, rendendola più compatta. Advanced Night Repair si assorbe rapidamente e agisce per ridurre l'aspetto di molteplici segni dell'invecchiamento, aiutando a proteggere la pelle dalle aggressioni ambientali. Dopo un’applicazione, la pelle appare radiosa e idratata; dopo appena tre settimane le linee appaiono ridotte e dopo un flacone la pelle appare più compatta e luminosa, più giovane, con una nuova vitalità.

LA MER Crème de la Mer Moisturizing Cream

Prodotto di culto, perfezionato dal Dr. Max Huber, dopo 12 anni e 6.000 esperimenti. La meticolosa selezione degli ingredienti e l’intenso processo di bio-fermentazione costituiscono il cuore del brand e sono ancora oggi tra i segreti più custoditi nell’industria della bellezza. Il Miracle Broth ™, un potente mix di preziosi ingredienti di origine marina, è l’anima delle iconiche e ambite formule di La Mer. Dal potere trasformativo, idratante, nutriente e rigenerante, aiuta a stimolare la naturale energia della pelle, donandole un aspetto più sano e radioso.

CLINIQUE Dramatically Different Moisturizing Lotion+

Il potere di trattenere l'idratazione e preservare la giovinezza. È una lozione cremosa, dalla consistenza leggera, che si applica sulla pelle dopo le prime due fasi di pulizia ed esfoliazione del Sistema in 3 Fasi Clinique, agendo in sinergia e ristabilendo il naturale livello d’idratazione della pelle che, proprio come un palloncino pieno d'acqua, riesce a trattenere meglio l'idratazione. Appare morbida, elastica e ritrova la sua naturale luminosità e resiste meglio agli stress ambientali esterni. È il soffice, morbido tocco finale che dona alla pelle un aspetto fresco, vellutato e compatto. Piacevole da applicare, delicata ed efficace è ancora oggi uno dei prodotti più venduti in tutto il mondo.

CLINIQUE Moisture Surge 100H

Una nuova versione, ulteriormente potenziata, della iconica Moisture Surge 100H che penetra in profondità e rilascia 100 ore di idratazione per una pelle più rimpolpata e idratata, anche dopo aver lavato il viso. Texture leggerissima sulla pelle, in gel-crema priva di oli, formulata con l’esclusivo Fermento Bio di Aloe Vera e arricchito di Acido Ialuronico per un’idratazione profonda. La tecnologia Auto-Replenishing alimenta la fonte naturale di idratazione della pelle, rilasciando un’idratazione continua mantenendo la pelle morbida, luminosa e idratata. Moisture Surge 100H è adatta a tutte le tipologie di pelle e beauty routine.

DARPHIN Intral Daily Rescue Serum

Siero che aiuta a ridurre l'aspetto degli arrossamenti, dona morbidezza e lenisce all'istante i disagi dovuti all’irritazione della pelle. Giorno dopo giorno la pelle risulterà più distesa e con un aspetto più forte e sano. Formulato con l’83% di ingredienti di derivazione naturale, contiene principalmente il sistema CalmComplex™ (estratto di Camomilla; estratto di Biancospino; Polisaccaridi; estratto di Radice di Peonia; Vitamina B5) con un potere lenitivo e riparatore della barriera cutanea. È adatto a tutte le tipologie di pelle, anche alla pelle sensibile e delicata e soggetta a fastidi e arrossamenti.

ORIGINS Drink Up Intensive™ Overnight Hydrating Mask

La maschera best-seller Drink-up™ Intensive Overnight Mask in formato maxi size da 100ml. Questa maschera da notte dalla texture cremosa e ricca contiene estratti di nocciolo di albicocca e olii di avocado che aiutano a ripristinare l'idratazione della pelle. Al risveglio, la pelle è morbida, liscia, reidratata e dall’aspetto sano. Note olfattive: miscela di oli essenziali naturali al 100% di albicocca, arancia, ribes nero e rosa.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare i siti ufficiali:

ELCompanies.com/BreastCancerCampaign

nastrorosa.it

bccampaign.it

E' inoltre possibile seguire la campagna sui social network seguendo gli hashtag: #TimeToEndBreastCancer #NastroRosaAIRC