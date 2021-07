Scoprite Chanel Factory 5, la collezione in edizione limitata che celebra i 100 anni della fragranza femminile per eccellenza

Per celebrare i 100 anni di N°5, la Maison crea Chanel Factory 5, l’esperienza rivoluzionaria di una collezione totalmente inedita, il cui unico ingrediente è l'iconico profumo N°5.

Questa linea in edizione limitata include diciassette prodotti ispirati agli oggetti di uso quotidiano, per ricordare che profumarsi con Chanel N°5 trasforma la giornata!

L'iconico profumo Chanel N°5 ha saputo andare al di là del tempo e raccontare le varie epoche e oggi viene trasformato in un'opera d'arte pop.

Chanel N°5: il lusso dell'esperienza

Per questo, come spiegato da Thomas du Pré de Saint Maur, Head of Global Creative Resources Fragrance and Beauty Chanel: “I prodotti che utilizziamo più spesso possono avere lo stesso valore di quelli che conserviamo per le occasioni speciali. Tutto dipende dall’esperienza che questi prodotti ci consentono di vivere”.

Così, ad esempio, l'olio per il corpo è racchiuso in una lattina, o le compresse da bagno profumate si trovano all'interno di una scatola da tè: N°5 stravolge 17 oggetti di uso quotidiano, per dimostrare ancora una volta che il lusso risiede anche nell’esperienza che questi oggetti ci consentono di vivere.

“Estrapolando dal loro contesto oggetti di uso comune - continua Thomas du Pré de Saint Maur - popolari per definizione, e vestendoli dei codici grafici di N°5, siamo tornati al primo gesto creativo di Chanel: quello di prendere un oggetto funzionale e trasformarlo in un oggetto di lusso, in un oggetto del desiderio. È questo l’obiettivo di Chanel Factory 5: offrire l’esperienza del lusso nel quotidiano”.

I prodotti Chanel Factory 5 in edizione limitata

Ecco tutti i prodotti della collezione effimera che celebra in chiave pop la fragranza femminile per eccellenza: Chanel N°5.

Chanel Factory 5: i prodotti The Body Cream

N°5 Eau de parfum

The mystery box

N°5 L'Eau

The bath tablets

Purse spray

The shower gel

3 refills for purse spray

The body oil

The shower gel

The shower gel

Bottle

The body lotion

5 decorative tapes

The sparkling body gel

The soap

The body lotion

Data di uscita e dove comprare Chanel Factory 5

La collezione Chanel Factory 5 è in vendita esclusiva dal 29 giugno nelle Chanel Fragrance and Beauty Boutiques italiane e sul sito di e-commerce CHANEL.com.

Da metà luglio la gamma sarà disponibile anche presso i punti vendita La Rinascente Milano e La Rinascente Roma Tritone.