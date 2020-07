Tutti i segreti del trucco waterpoof: mascara, matita, fondotinta e tutto il necessario per un make up resistente all'acqua

Il trucco waterproof è senza dubbio il più desiderato in estate. Must anche nelle altre stagioni, consente di truccarsi a proprio piacimento senza doversi preoccupare di ritrovarsi con il make up sciolto sul viso.

I migliori prodotti waterproof

Oggi i make up brand più all'avanguardia ci soddisfano con prodotti di ultima generazione in grado di resistere splendidamente ad acqua, sudore, caldo torrido, giornate al mare, in piscina, così come alle più intense sessioni di allenamento.

Tra questi quelli su cui puntare sono prima di tutto il mascara waterproof, ma anche la matita waterproof e il fondotinta waterproof. Seguono anche eyeliner, rossetti e molto altro.

Volete scoprirli? Continuate a leggere questo articolo con i migliori prodotti di make up waterproof seguiti dai prodotti professionali studiati per rendere waterproof il trucco tradizionale e gli struccanti più efficaci per rimuoverli senza fatica.

Mascara waterproof

Il più amato e richiesto prodotto da trucco wateproof è senza dubbio il mascara.

La chiave per un make up ben riuscito, è spesso scelto nella variante resistente all'acqua perché tiene più a lungo "la piega" alle ciglia, non si sgretola nel corso della giornata e non crea il tanto temuto "effetto panda".

Per questo scegliere un mascara waterproof è un'ottima idea non solo in vacanza o in piscina ma anche nella vita di tutti i giorni.

Quello su cui puntare? Kiko Unexpected Paradise Waterproof Twist Brush Mascara, con brosse due in uno rotante, che consente di creare un effetto volume e lunghezza e un effetto volume e curvatura a seconda delle esigenze.

Matita waterproof

Che la portiate all'interno o all'esterno dell'occhio, la matita occhi waterproof è un must di ogni stagione.

Best friend di ogni donna dalla lacrimazione facile o dalla lunga giornata lavorativa - o festaiola - nera, o marrone, ma anche grigia e blu, è irrinunciabile.

Quella che vi consigliamo è disponibile proprio in nero, blu e marrone, e si chiama Dior Eyeliner Waterproof. Semplice ed efficace!

Fondotinta waterproof

Se siete alla ricerca di un fondotinta resistente ad acqua e sudore, Mac Cosmetics Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation potrebbe essere quello che fa al caso vostro.

Declinato in moltissime varianti di colore - e sottotoni - è stato studiato per resistere su viso e corpo fino a 36 ore. La sua formula priva di oli ha una coprenza da media a totale.

Correttore waterproof

Se le occhiaie sono il vostro tormento, il correttore resistente all'acqua è quello che ci vuole.

Cremoso e coprente, It Cosmetics Bye Bye Under Eye Waterproof Concealer è - a ragione - uno degli assoluti best seller del marchio americano.

Il dettaglio "wow"? Le shade disponibili sono 48, per questo è impossibile non trovare il colore giusto per nascondere le proprie occhiaie!

Ombretto Waterproof

Se anche al mare. in piscina o in palestra non volete rinunciare a un trucco occhi colorato che sottolinei lo sguardo provate gli ombretti waterproof.

Sul mercato ne esistono di liquidi, cremosi e in stick, proprio come quello che preferiamo: Collistar Solo Per i Tuoi Occhi Ombretto Stylo Lunghissima Tenuta.

Rossetto waterproof

Il rossetto waterproof - o impermeabile - è la scelta giusta se il lipstick tende a sciogliersi nel corso della giornata.

Provate una formula due in uno composta da base colore e top coat lucido waterproof, ideale per avere un trucco labbra vivido e cool ma confortevole, e soprattutto, resistente all'acqua.

Quello che ci piace di più? Pupa Made To Last Lip Duo nella variante 019 Radiant Orchid.

Eyeliner waterproof

Chanel Le Liner de Chanel è un eyeliner waterproof che crea linee sottili dalla texture latex-like.

I colori disponibili sono 7: dai classici neri e marroni ai super glam blu elettrico, malva metallico e grigio argento.

Mascara per sopracciglia waterproof

Anastasia Beverly Hills Dip Brow Gel è un gel per sopracciglia colorato resistente all'acqua e testato fino a 12 ore.

Ottimo nelle giornate calde, è indispensabile anche per chi non ama truccarsi ma non rinuncia ad avere arcate in ordine in ogni condizione e situazione. I colori disponibili sono 11.

Come rendere il trucco waterproof

Volete fissare ulteriormente il vostro make up per un party in piscina o una giornata al mare? Oppure volete rendere resistente all'acqua il vostro classico trucco?

Ecco alcuni prodotti speciali - rubati ai make up artist - che renderanno il trucco waterproof in maniera semplice e veloce.

Fissatore waterproof

Make Up For Ever Aqua Seal è una delle arme segrete dei make up artist professionisti.

Privo di alcool, è ottimo come base per fissare il trucco così come top coat resistente all'acqua. Perché è pazzesco? Si può usare anche sul fondotinta tradizionale per renderlo waterproof.

Base per ombretto waterproof

Se il vostro ombretto preferito non è resistente all'acqua provate a fissarlo sulle palpebre a lunghissima durata con un prodotto specifico.

Quello che vi suggeriamo si chiama Elite Eye Primer, una base occhi waterproof no transfer.

Mascara top coat waterproof

Volete trasformare il vostro mascara preferito in waterproof? Niente di più facile! Provate il top coat trasparente Nyx Professional Make Up Proof It! Waterproof Mascara Top Coat.

Spray fissante

Urban Decay All Nighter Setting Spray è uno spray fissante non dichiaratamente waterproof ma ultra resistente.

Ottimo per chi ama scatenarsi in discoteca con make up elaborati senza doversene preoccupare, così come per chi vuole passare una torrida giornata fuori sfoggiando un bel look a prova di caldo, acqua e sudore.

Trucco waterproof: come toglierlo

Il vostro trucco è rimasto intatto tutto il giorno resistendo a caldo, acqua e umidità? Good job. Ora è il momento di rimuoverlo al meglio.

Questo tipo di make up è infatti super resistente e potrebbe occludere i pori se non rimosso a dovere. Per questo è necessario ricorrere alle "maniere forti" servendosi di struccanti specifici.

Trovate qui di seguito quelli su cui puntare.

Struccante bifasico

Lo struccante bifasico è la scelta giusta per rimuovere il trucco più resistente.

Composto da una parte acquosa e da una oleosa va agitato prima dell'uso per creare un mix potente in grado di eliminare ogni traccia di make up. Quello che ci piace di più? Madara Bi-Phase Make Up Remover.

Salviette struccanti

Cosa fare quando il make up waterproof è davvero super resistente e difficile da struccare? Affidatevi alle salviette truccanti.

Le nostre preferite? Estée Lauder Double Wear Long Wear Makeup Remover Wipes.

Credits Ph.: Max Rovensky, Lua Valentia, Alex Perez, Alice Alinari & Bruce Christianson on Unsplash