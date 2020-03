Location prenotata, abito scelto e matrimonio organizzato: non resta che pensare al beauty look per il grande giorno. Puntate sul rosa e sulle sue infinite sfumature, perfette per il trucco sposa

Il trucco sposa nei toni del rosa è la scelta più romantica che si possa fare, ma anche la più furba, perché consente di attingere a un ventaglio cromatico davvero molto ampio.

Grazie alle sue infinite sfumature infatti, il rosa è un colore molto versatile da usare per il beauty look da sposa e ben si adatta a tutte le carnagioni e a tutte le personalità.

Si può partire da un rosa tenue e delicato, da uno tendente al color carne molto naturale. Si può scegliere un rosa antico, un rosa pesca, un rosa albicocca, fino ai toni più accesi del rosa salmone, oppure all'opposto un rosa freddo tendente al viola.

Un altro suggerimento per il trucco sposa rosa è giocare con il finish dell'ombretto per ottenere risultati diversi: una finitura opaca darà un risultato più glam, una shimmer invece darà luminosità immediata allo sguardo.

Lasciatevi ispirare dalla nostra selezione di beauty look per il trucco sposa in rosa.

Rosa pesca

La variante del rosa pesca è perfetta per mettere in risalto lo sguardo. Sceglietelo in versione monocromatica con blush color pesca, rossetto lucido in tono e ombretto shimmer abbinato.

Rosa albicocca

Iper romantica e femminile, questa sfumatura ha al suo interno pigmenti caldi che scaldano l'incarnato. Anche in questo caso la scelta monocromatica è quella vincente.

Rosa antico

Uno dei rosa più diffusi e amati per il trucco sposa: dona immediatamente al look un aspetto sofisticato. Abbinatelo a labbra berry.

Rosa nude-oro

Il rosa più delicato tende all'effetto nudo, ma non rinuncia ai bagliori oro-rosa lungo la rima ciliare inferiore.

Rosa malva

Un'altra sfumatura amatissima dalle spose è il rosa malva, che unisce una punta di marrone al suo interno.





Rosa bronzo shimmer

Per un look più luminoso, ma sofisticato, puntate sul rosa bronzo con riflessi brillanti.

Rosa freddo grigio

Per chi ama le nuance fredde nel trucco, una scelta ideale è quella del rosa taupe che mixa pigmenti rosa, beige e grigi.

Rosa baby shimmer

Il rosa baby con particelle riflettenti color perla può dare un tocco glam al look. Applicatelo con delicatezza appena sull'attaccatura delle ciglia superiori, in modo che crei un bel contrasto con l'eyeliner nero.

Rosa freddo viola

Avete mai pensato al rosa freddo tendente al viola? Una scelta diversa dal solito, per un look di carattere.

Rosa salmone

Intenso e vivido, il rosa salmone ha una forte presenza di arancione al suo interno e crea un look vivace e vitaminico, da indossare su occhi e guance, come in foto.

Credit ph.: bhldn.com - Mondadori Photo