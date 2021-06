Esplorate i nuovi trend make up estate 2021 secondo Mac Cosmetics. Un mood avant garde ricco di emozione e creatività, per dare vita a beauty look unici

I beauty trend più forti del momento? Nascono nei backstage, nelle beauty room e per strada. Lo sa bene Mac Cosmetics, che ci ha svelato i trend make up estate 2021 in una esclusiva masterclass.

I brand professionale, canadese di nascita ma cosmopolita nell'anima, pone da sempre l'accento sulla sperimentazione e sulla personalizzazione oltre che sulla contaminazione artistica.

In questo contesto, Baltasar González Pinel M·A·C Director of Makeup Artistry ci ha raccontato "Non ci riferiamo alla "bellezza classica" ma alla pura bellezza". Continuate a leggere questo articolo per scoprire i migliori trend make up estate 2021.

L'uso del colore: avant garde!

Il colore è uno dei grandi trend di stagione. Forse la voglia di mettersi in gioco, forse il bisogno di cancellare il grigiore dell'ultimo periodo, ci portano a voler sperimentare con shade audaci.

A proposito di quest, La Mac Senior Artist Netta Szekely ci spiegato: "Il colore, per me, è come una lingua, con delle regole di "grammatica" da seguire. Dal ranway all'editoriale abbiamo visto il colore diventare forte, veicolo di storie, racconti, emozioni. Il colore è espressivo e intenso, avant garde: ci porta a giocare come in una sfida, provocando e portandoci a sentirci liberi".

"Quello che è importante - continua Szekley - non è rompere le regole solo per essere controversi, io penso che ci siano delle regole proprio per rompere le regole! Non deve essere "tutto ovunque", ma il nostro mood deve portarci a creare un look che sia comprensibile. Avant garde non è un concetto senza senso, ma qualcosa che attira, affascina e connette le persone. Infatti c'è curiosità attorno al colore".

Rosso & giallo

I colori più hot con cui giocare per l'estate? Sicuramente il giallo e il rosso. Queste due nuance possono passare con disinvoltura dal viso alle labbra passando per il trucco occhi.

Il segreto? Ce lo svela Szekely: "Il segreto è bilanciare: la pelle deve essere luminosa, truccata ad esempio con Mac Face & Body. andando a creare un certo equilibrio anche con le sopracciglia, per un risultato intenso ma credibile".

Colori neutri con un tocco in più

Il celebre "nude look" è molto cambiato negli ultimi anni. Angelo Rauseo, Mac Senior Artist, ci ha spiegato che "Può essere complicato trovare il giusto equilibrio nel creare effetto naturale armonioso. Il mondo del beauty è molto cambiato".

"Ad esempio - continua Rauseo - il concept del bronzer è cambiato. Oggi l'effetto è più roseo e girly con un feeling glamorous. Quando inizio a creare un red carpet look parto con i neutri e poi continuo con il colore".

Il prodotto ideale a questo scopo? Il blush ibrido dalla texture crema-polvere boucy, come Mac Cosmetics Glowplay Blush, Questo prodotto crea un effetto colore senza mostrare la sua texture sul viso, per un effetto trasparente "new nude".

Rauseo ci mostra inoltre un eccellente modo per integrare il colore in un beauty look neutro, d'ispirazione anni '90: tocchi di azzurro polvere partono dagli occhi e sfiorano le tempie.

L'ispirazione? Ce la spiega il make up artist: "Ero in bagno una mattina e usavo il filo interdentale, ho pensato allora che applicare il colore sul viso con il filo fosse una buona soluzione. Ecco come è nata l'idea!".

Texture

Baltasar González Pinel, Mac Director of Makeup Artistry, ci ha spegato che la texture è senza dubbio una delle chiavi per costruire un look avant garde moderno ed edgy. Per anni infatti la luminosità è stata evitata al massimo rendendo tutto opaco e quasi "piatto", senza dimensione.

"Dagli anni '90 - spiega González Pinel - con l'invenzione di Photoshop abbiamo imparato a controllare la luminosità, utilizzando le varietà di glossy, watery e metallico, dando così alla luce la giusta importanza".

"La luce - continua il truccatore - riflette in molti modi: può essere opalescente, oleosa, plastificata, cremosa e via dicendo. Una delle cose che stiamo facendo oggi con il make up è tradurre perfettamente quello che questi elementi simboleggiano, attraverso, ad esempio, l'idratazione".

"L'idratazione consente infatti di costruire i volumi e donare al look tridimensionalità. Mentre l'illuminante trasforma il viso. Oggi esiste un trend olografico ed effetto plastificato: gloss sugli occhi o sulle gote, oppure glitter e stickers".

Look potenti, nuovi e personalizzati

Baltasar González Pinel ci ha spiegato di come l'editoriale abbia cambiato la visione del make up - anche grazie all'avvento di Instagram - aprendo un nuovo dialogo e mettendo in luce una bella e potente immagine che sta cambiando le regole.

"Non si tratta di un trend - chiude González Pinel - ma del muoversi accanto ai classici proponendo look potenti, nuovi e personalizzati".

Per maggiori informazioni e approfondimenti vi invitiamo a visitare il sito ufficiale Mac Cosmetics.

Credits Ph.: Mac Cosmetics