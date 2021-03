Trucco occhi glitter: focus on eyes per uno sguardo brillante! Scoprite con noi migliori beauty look per la primavera estate 2021!

Il make-up trend più catchy per la primavera estate 2021 è glitter. In questo articolo vi suggeriamo i tips per replicare tutte le versioni trucco occhi glitter più belle e up-to-date viste sulle passerelle. Scoprite come usare al meglio i glitter sulle palpebre (e anche sulle labbra!) con i nostri consigli!

Disco queen

Make-up super edgy realizzato con colori fluo. Questo versione in verde acido è davvero hot!

Soft eye make-up

Trucco minimalista per lui e per lei che riprende alcune delle tendenze super gettonate su TikTok che vogliono i glitter applicati nella parte inferiore dello sguardo. Per realizzare questo trucco prelevate dei micro glitter e applicateli picchiettando con i polpastrelli: facilissimo!

Total look glitter

Il twist è nel dettaglio: il trucco occhi è reso brillante da una punta di glitter nella parte più interna. Per completare il look super luminoso, optate per un rossetto rosa metallico.

Twiggy Mania

Mood anni Settanta per questo make-up occhi con ciglia super bold. Applicate dei glitter lungo la rima inferiore, tra una ciglia e l'altra, prima di passare il mascara.

Festival look

In assoluto il trucco occhi glitter più cool per la primavera estate 2021. Arricchito da paillettes extra lungo le tempie e una cascata soft di glitter sulle palpebre nude, è il make-up speciale per gli eventi più cool.

Foiled

Come una foglia d'oro sulle palpebre. Applicate un ombretto dorato in crema pieno di pagliuzze scintillanti su tutta la palpebra mobile. Il resto del trucco è nude, per mantenere il focus sullo sguardo.

Classic make-up

Se non ve la sentite di provare certi effetti speciali, potete aggiungere quel tocco in più a un classicissimo make up con un semplice eyeliner dorato o con un tocco di glitter finissimi nella parte più esterna dell'occhio.

Bicolor

Il trucco occhi dedicato a chi ama giocare con più colori. Ideale per allungare lo sguardo oltre ogni limite, richiede una colla ad hoc per fare in modo che i glitter siano ben aderenti alla pelle.

Eyeliner

Basta davvero poco per rendere speciale un make-up occhi. Usate un eyeliner glitterato da stendere tracciando una linea piuttosto spessa lungo la rima inferiore e superiore. E poi abbinatelo a un trucco labbra super violet!

Smokey eyes

Un look più sofisticato nelle tonalità oro e marrone chiaro. L'idea è di abbinare la polvere sottile e luminosa a un ombretto opaco per un cat-eye sfumato a cui aggiungere tanto mascara. In alternativa, per dare maggiore profondità allo sguardo, scegliete una polvere black.

Come usare al meglio i glitter

I glitter si prestano davvero a moltissimi usi. Per un finish wow, vi suggeriamo di applicarli direttamente su tutta la palpebra optando per un trucco labbra e viso nude. Se avete in programma una serata speciale (anche per un appuntamento a due), potete sempre creare delle sfumature particolari applicando i glitter solo nella parte più interna dell'occhio. Per un effetto ancora più catchy, infine, enfatizzate il risultato prezioso aggiungendo strass e pailettes dall'effetto 3D. Volete replicare le tendenze più cool viste sui social? Rendete scintillanti anche i vostri zigomi e tempie applicando la polvere luminosa con un pennello a ventaglio.

Credit ph: Mondadoriphoto, Wella, Pexels.com